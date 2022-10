Questa sera, giovedì 6 ottobre 2022, andrà in onda la sesta puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, nel ruolo di opinioniste.

In studio, ci sarà anche Giulia Salemi che si occuperà dell’area social, dalla quale leggerà, in tempo reale, tutti i commenti provenienti da Twitter.

Grande Fratello Vip 7: anticipazioni puntata 6 ottobre

Alfonso Signorini, nel corso del daytime pomeridiano, ha annunciato che Marco Bellavia ha deciso di rompere il suo silenzio: “questa sera dalle sue parole capiremo esattamente qual è il suo stato d’animo” ha detto il conduttore. Con Antonino Spinalbese, si parlerà poi di come è stata vissuta l’uscita di Ginevra Lamborghini dalla casa del Grande Fratello Vip. Ci sarà poi spazio anche per parlare del presunto triangolo amoroso venutosi a creare fra Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis: al centro della contesa degli ultimi due ci sarebbe proprio l’assistente in aula di Forum.

Grande Fratello Vip 7: concorrenti

Al momento sono dentro la casa del Grande Fratello George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi, Luca Salatino, Antonella Fiordelisi, Gegia, Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Carolina Marconi, Nikita Pelizon, Amaurys Pérez, Pamela Prati, Cristina Quaranta, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese. Risale allo scorso sabato il ritiro di Marco Bellavia, per le ragioni che sono state raccontate nella scorsa puntata, mentre è di ieri quello di Sara Manfuso. È stata invece squalificata lo scorso lunedì Ginevra Lamborghini, mentre Giovanni Ciacci è uscito in seguito a un televoto svolto fra coloro che avevano pronunciato frasi infelici o avuto comportamenti poco solidali nei confronti di Marco Bellavia.

Grande Fratello Vip 7: dove vedere in tv e streaming la sesta puntata

Sarà possibile seguire il Grande Fratello Vip 2022 in diretta dalle ore 21:40 su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity. Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.