Primo abbandono anticipato dalla casa del Grande Fratello VIP in questa edizione. Marco Bellavia dopo nemmeno 10 giorni di permanenza (il suo ingresso è avvenuto nella seconda puntata di giovedì 22 settembre) ha deciso di lasciare il reality show. Il concorrente si trovava in nomination con Giaele de Donà e Giovanni Ciacci.

La produzione del programma in seguito alla decisione di Bellavia ha deciso di annullare il televoto. Il comunicato del GF VIP è stato: “Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Non appena data notizia sui social, i fan del programma si sono letteralmente scatenati contro buona parte dei concorrenti in casa, rei a loro parere di essere complici dell’abbandono di Bellavia. In effetti sin dai primi giorni il concorrente (ormai ex) non era stato visto di buon occhio da larga parte del gruppo, tanto da essersi creata una coalizione contro Marco Bellavia.

Daniele del Moro è stato tra i primi a scagliarsi: “Io mi sento preso per il cu*o quando parlo con Marco, secondo me lo fa di proposito. Dice delle cose che mi fanno senso, io gliel’ho detto che non gli parlo più perché per me è morto“. Patrizia Rossetti non è stata da meno: “Se sta male non doveva venire al GF ma se ne doveva stare a casa. Qui mica guarisce, finisce di impazzire. Se sta così va in psichiatria“, anche Elenoire Ferruzzi ci ha messo del suo: “Lui è scemo non ignorante. Dovrebbe stare alla neurodeliri“. Persino Pamela Prati, con cui sembrava aver instaurato un ottimo rapporto d’amicizia, è andato contro Bellavia nominandolo giovedì con questa motivazione: “Io non ho capito quale sia il suo problema. ma lo vedo sofferente per il figlio perché piange tutti i giorni e dice che gli manca“.

Pesano anche le parole di Ginevra Lamborghini riprese dal sito Biccy.it. La ragazza, parlando con Cristina Quaranta, Carolina Marconi e Antonino Spinalbese, si è lamentata perché Bellavia l’avrebbe toccata sul fianco e sulla guancia: “Cioè ovvio che non mi ha strizzato le pere però per me ha già sbagliato troppo. Per me quindi ti meriti pure di essere bullizzato, te lo meriti. Poverino un ca***”.

GF VIP 7, abbandono Marco Bellavia: l’appello durante la puntata del 29 settembre 2022

Nella stessa puntata Marco aveva cercato di parlare della sua situazione:

Sì, è vero che non sto bene e che fuori avevo mio figlio come punto di riferimento. Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa.

Signorini poco dopo ha spiegato al pubblico: