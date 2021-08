Sonia e Adriana, la strana e diversissima coppia del Grande fratello vip 6

Sarà la nuova coppia di opinioniste del Grande fratello vip 6. Lei, Sonia Bruganelli, è la vera grande novità (a parte una apparizione nella Fattoria) di questa nuova edizione del popolare reality show diffuso da Canale 5. Spirito libero, anticonformista, classe 1974, romana, occhi azzurri e capelli biondi. Prima modella, poi imprenditrice, quindi moglie di Paolo Bonolis. Si sono conosciuti nel 1997, sposati dal 2002. Con il Superman dei presentatori dello stivale ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Una vita sempre sulla corsia di sorpasso, naturalmente se stessa, anche a costo di non piacere.

Tante le polemiche rispetto alle foto che pubblica spesso sul suo profilo Instagram, in cui viene accusata di ostentare la sua ricchezza. Ultima polemica dopo la pubblicazione di alcuni scatti fatti su di un jet privato. Lei stavolta ha prontamente risposto:”Quando vi incarognite con l’aereo privato, sappiate che è anche un modo per rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe?“. La ragazza, oggi diciottenne, ha difficoltà motorie legate ad una operazione al cuore che dovette subire appena nata.

A seguito di quei delicatissimi momenti Sonia ha vissuto una crisi esistenziale pesantissima che ha raccontato durante una intervista a Belve sulla Rete 2:

Quando è nata nostra figlia c’è stata una crisi vera, familiare. Ho dovuto affrontare io una crisi esistenziale importantissima. È stato un momento di rottura che ha portato un allontanamento anche da lui. Per una persona abituata a cercare di avere sempre il meglio, un figlio con una malattia anche egoisticamente è stato devastante. Con enorme fatica ho dovuto abdicare al ruolo di madre con mia figlia Silvia e Paolo si è trovato per più di un anno a fare da mamma e da papà a nostra figlia che aveva enormi difficoltà. Quando superi questo capisci che c’è un legame che va oltre qualsiasi difficoltà. Ho sofferto di attacchi di panico per aver rifiutato una maternità e non averci mai fatto pace. Ho smesso di avere attacchi di panico quando è successa una cosa con il mio secondo figlio in un periodo per me terribile. Ho passato 20 giorni difficilissimi, non mi alzavo più dal letto, avevo mio padre che mi accudiva. Pensavo di non farcela, non volevo vedere i figli, non volevo vedere nessuno, mio padre si occupava di me e mia madre dei miei figli. Venne su Davide e mi disse: “Mamma ma tu muori?”. Lì ho capito che non potevo abdicare ad essere madre di nuovo. Non so cosa sia successo, se il farmaco ha fatto effetto. Ho detto: “No amore, mamma non muore”. E da lì è cambiato qualcosa».

Storie e situazioni che solo chi ha vissuto in prima persona può capire. La vita è simile a una striscia di marciapiede che costeggia un abisso, diceva Virginia Woolf. Alcune volte sei proprio al limite di quella striscia e quello che vedi è solo il nero dell’abisso, poi c’è una cosa che ti fa girare la testa dall’altra parte (nel caso di Sonia la frase del figlio Davide) e riprendi a camminare, spostando il passo verso la vita. Solo chi ha camminato ai confini con l’abisso su quella striscia può capire, Sonia lo capisce, al netto di tutto, perchè poi alla fine i social possono essere anche un gioco, un semplice gioco, anche se terribilmente pericoloso, alcune volte.

Dall’altra parte c’è Adriana Volpe, una navigata presentatrice televisiva che ha solcato i mari dell’etere nostrano in lungo e in largo, passando dalla Rai a Sky e ora è sull’uscio di Mediaset pronta ad entrare con la decisa e convinta benedizione dei vertici dell’azienda fondata da Silvio Berlusconi che l’hanno fortemente voluta al Gf vip 6, quale trampolino di lancio verso nuovi utilizzi presso l’azienda di Cologno Monzese. Diversissima da Sonia, Adriana è la messa cantata, è la frase pronta ad essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. E’ la parola giusta, al momento giusto, come il copione impone. Quello che uno vuole sentirsi dire per rimettere in carreggiata i battiti del cuore. E’ il passaggio di pettine dopo che il ciuffo se n’è andato per i fatti suoi, spostato dal colpo di vento a seguito di un acceso dibattito. E’ la moglie perfetta per le cene di rappresentanza, anche se l’occhio dell’ambasciatore corre dall’altra parte.

Diversissime fra loro, saranno il polo positivo ed il polo negativo del Grande fratello vip 6 di cui abbiamo appena anticipato la presenza nel cast di Giucas Casella. Una Pamela, l’altra Sue Ellen. Accenderanno dibattiti e sposteranno opinioni. Una verace e autentica, l’altra posata e scrupolosa. Insomma il Grande fratello vip 6 di Alfonso Signorini potrà contare su loro, prima ancora che sul cast che al netto di tutto, apparirà fortissimo.