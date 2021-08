Era il 1979 quando Pippo Baudo lo notò e lo volle nella sua prima Domenica in, quella che seguì le tre edizioni condotte da Corrado. Giucas Casella comparve nella diretta domenicale di Rai1 e fu un successo. Il famoso gioco di incrociare le mani sulla fronte paralizzò gli italiani che erano davanti al video, tanto che poi i centralini della televisione pubblica furono subissati da migliaia di telefonate di abbonati Rai che chiedevano a Baudo di richiamare in scena Casella per sciogliere le mani irrimediabilmente legate sulla loro fronte. Ora il “gran paragnosta” come lo amava chiamare Gigi Sabani nelle sue irriesistibili imitazioni torna in televisione, TvBlog è in grado di anticipare che sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande fratello vip.

Ne è passato del tempo e Casella ha solcato i mari dell’italico teleschermo partecipando a tante trasmissioni televisive nel suo ruolo di mentalista. Lo ricordiamo per esempio reclutato per più edizioni da Mara Venier nelle sue mitiche Domeniche in degli anni novanta che gli diedero un nuovo bagno di popolarità. Successivamente Giucas Casella ha partecipato ad alcuni reality show, ricordiamo il Ristorante di Antonella Clerici su Rai1 e l’Isola dei famosi di Simona Ventura su Rai2 e poi nel 2018 nel medesimo reality ma su Canale 5.

Ora eccolo di nuovo pronto a lanciare il suo mitico proclama “solo quando lo dirò io” e magari a far incrociare le mani ai suoi colleghi concorrenti dalla casa del Grande fratello vip dal prossimo 13 settembre in prima serata sulla rete ammiraglia di casa Mediset. Giucas Casella sarà dunque fra i vipponi di Alfonso Signorini nell’edizione numero sei del Grande fratello e non è tutto. Pare infatti che nelle prossime ore potrebbe arrivare nel cast della casa più spiata d’Italia pure una bella spruzzata olimpica. Sarebbe in dirittura d’arrivo la trattativa con un atleta da podio di questa ultima Olimpiade, se son rose fioriranno si dice in questi casi.