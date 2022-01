Grande Fratello Vip 6: tre nuovi ingressi, tra loro c’è anche Edoardo Donnamaria

La cosa era nell’aria già da molto tempo e dovrebbe concretizzarsi nella serata di domani, in occasione della puntata di lunedì 24 gennaio 2022 del Grande fratello vip 6. Manuel Bortuzzo lascia la casa più spiata d’Italia dopo più di 4 mesi di permanenza e la lascia per motivi personali, per altro che sono stati già accennati dal suo papà e che riguardano la salute del ragazzo, che nella casa non può allenarsi come invece dovrebbe. Fuori dalla casa potrà ritrovare il nuovo grande amico Aldo Montano e chissà che fra di loro possa nascere una collaborazione sportiva che porti Manuel verso la scherma paralimpica, vedremo nelle prossime settimane.

Intanto però “the show must go on” come dice una vecchia frase del mondo dello spettacolo. Il Grande fratello vip 6 ha ancora due mesi di messa in onda, ecco dunque che a dispetto delle prime intenzioni e forse neppure senza tutta questa necessità, vedremo nuovi ingressi nella casa dalla porta rossa di Cinecittà. Saranno esattamente tre i nuovi ingressi previsti, nello specifico dovrebbero avvenire la prossima settimana. Il primo di essi che siamo in grado di svelarvi in anteprima risponde al nome di Edoardo Donnamaria. Lui è uno dei collaboratori di Barbara Palombelli nel programma quotidiano di Canale 5 Forum e speaker di RTL.

Classe 1994, romano, Edoardo è laureato in giurisprudenza, ora tenterà la strada della celebrità “a tutto tondo” come concorrente del Grande fratello vip. Il secondo ingresso, come da indizi di cui vi abbiamo già dato conto, è un giovane modello napoletano di 23 anni, Antonio Medugno. Lui oltre che modello è uno dei più famosi tiktoker italiani, fra i 50 più seguiti nel nostro paese. Chiudiamo con il terzo ingresso nella casa più spiata d’Italia e che risponde al nome di Gianluca Costantino.

Gianluca Costantino è un modello, amico di Alessandro Basciano, quest’ultimo fra gli inquilini della casa dalla porta rossa. Si dice che il suo ingresso possa in qualche modo dare nuovi stimoli alle situazioni interne della casa. Quindi all’uscita di lunedì sera, quella cioè di Manuel Bortuzzo, farà seguito l’ingresso di tre nuovi concorrenti nel Grande fratello vip, ad ormai “soli” due mesi dal termine di questa che è l’edizione più lunga di sempre del primo reality show della televisione italiana. Al momento non è all’orizzonte nessun’altra uscita dalla casa più spiata d’Italia. Tutti insieme quindi appassionatamente (eliminati a parte) da qui al prossimo 14 marzo, giorno della finale di questa lunghissima edizione del programma diretto e condotto da Alfonso Signorini.