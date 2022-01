GF Vip 6, un tiktoker ed un personal trainer (amico di Alessandro Basciano) nuovi concorrenti?

Grandi manovre nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘. Dopo alcuni ventilati abbandoni (come quello quasi certo di Manuel Bortuzzo e quelli probabili di Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli), il loft di Cinecittà potrebbe accogliere due nuovi concorrenti che potranno giocarsi, in corso d’opera, uno dei posti disponibili per la finale di lunedì 14 marzo 2022.

Come anticipato da Amedeo Venza, il primo nuovo gieffino potrebbe avere il volto ed il fisico di Antonio Medugno, 23 anni, napoletano, tiktoker da 3 milioni di followers. Ha lavorato con brand prestigiosi come come Moschino e Richmond. Su Instagram, segue (ed è seguito da) Alessandro Basciano, già concorrente del reality di Canale 5.

Il futuro gieffino, in queste ore, sta seminando degli indizi più o meno espliciti sulla sua partecipazione al programma condotto da Alfonso Signorini. Attualmente si trova in un albergo di Roma e le sue Instagram Stories sono accompagnate dalla didascalia ‘I’m coming’ ovvero ‘Sto arrivando’. Su TikTok, invece, il ragazzo ha mostrato le immagini della sua camera di hotel scrivendo: ‘Ci sono novità nei prossimi giorni’.

Potrebbe varcare la porta rossa, anche Gianluca Costantino, modello e personal trainer volto della campagna d’intimo di DSquared2. La notizia è stata ufficializzata, qualche ora fa, da Deianira Marzano (“Nuovo ingresso ufficiale al Grande Fratello! Tra venerdì prossimo e lunedì! Tra l’altro ,uno dei migliori amici di Basciano!”). Sui social, il muscoloso ragazzo segue Alfonso Signorini, Adriana Volpe e Alessandro Basciano. Sarà un caso?