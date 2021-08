Grande fratello vip 6 e le figlie di papà: Jasmine Carrisi si, Anna Lou Castoldi no

Prosegue la marcia di avvicinamento che ci poterà a breve alla presentazione dell’intero cast del Grande fratello vip 6. Il popolare reality show scritto, diretto, assemblato e condotto da Alfonso Signorini fra meno di un mese entrerà nelle case degli italiani (almeno di quelli sintonizzati su Canale 5) per presentare la nuova pattuglia di concorrenti che cercheranno di non far rimpiangere il fortissimo cast dell’edizione numero 5, quella dei record, di questo programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Un’edizione quella del Grande fratello vip 6 che si prepara fra squilli di trombe e rulli di tamburi, in un inedito caleidoscopio di storie, caratteri, situazioni e varia umanità che prenderà vita a partire da lunedì 13 settembre, per poi replicarsi per settimane e settimane, anche il venerdì sera sotto la direzione d’orchestra del maestro Alfons Von Signorinen, premiato e premiante direttore di sconfinata valenza musicale, impareggiabile nel creare l’alchimia umana giusta per un programma come questo. Inutile qui fare l’elenco delle maestranze prossime venture di questo spettacolo di varietà e che potrete trovare in un favoloso postone qui di seguito. Qui stavolta ci focalizzeremo su un curioso cross over fra padri e figlie che vedranno coinvolti due cantanti fra i più popolari del nostro panorama musicale.

Il riferimento è ai prodi Morgan, al secolo Marco Castoldi e Albano, al secolo Albano Carrisi. Entrambi i due paladini della musica leggera (o quasi leggera) del nostro bel paese saranno fra i protagonisti, certamente uno, quasi certamente l’altro, dello spettacolo di varietà del sabato sera della Rete 1 Ballando con le stelle. Essi sono i padri due ragazze che hanno calcato le tavole dei palcoscenici del nostro paese. Il primo è il papà di Anne Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, la seconda è Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso. Entrambe erano in pista per far parte del cast del Grande fratello vip 6 e pare, secondo quanto apprendiamo, che questo inedito derby fra “figlie di” sia stato vinto da Jasmine Carrisi.

La figlia di Albano, esclusa insieme al padre dalla seconda edizione di The voice senior, come è noto i due saranno sostituiti da Orietta Berti, dunque dopo essere uscita da questo spettacolo musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1, avrebbe subito trovato riparo fra le braccia di Alfonso Signorini che le avrebbe regalato il soggiorno permanente effettivo nella celebre casa di Cinecittà, almeno per il tempo che il pubblico sovrano le vorrà concedere. Il padre invece dovrebbe trovare come detto ospitalità fra le mura dell’auditorium del foro italico messe a sua disposizione da Milly Carlucci per tutta la durata di Ballando con le stelle. Anna Lou invece pare si dovrà accontentare di fare il tifo per papà nella prossima edizione dello show tersicoreo della Rete 1 della televisione pubblica. Attenzione, tutto è in corso d’opera e nulla è definitivo, “Statte accuorte”.