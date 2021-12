Grande fratello vip 6: domani gli ingressi di Barù Gaetani d’Aragona e Nathalie Caldonazzo

Lui all’anagrafe si chiama Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, ma è noto con il nome di Barù. Si è fatto conoscere dal grande pubblico della nostra televisione grazie alla sua partecipazione all’adventure game -allora- targato Rai2- Pechino Express (ora emigrato su Sky) quando vi partecipò come concorrente in coppia con il già celebre zio Costantino Della Gherardesca. Ora per il buon Barù si apriranno le porte della casa più spiata d’Italia sita in Cinecittà a Roma. Siamo infatti in grado di annunciarvi che Barù da domani sera sarà a tutti gli effetti un concorrente del Grande fratello vip 6.

Sarà infatti lui uno dei due nuovi ingressi di domani sera nella puntata pre-natalizia del fortunato reality show di Canale 5 diretto e condotto da Alfonso Signorini. Barù, dopo aver partecipato a quella edizione di Pechino express ha fatto parte anche del cast del varietà del pomeriggio di Rai2 Detto fatto, quindi è stato giudice del varietà Cuochi e fiamme. Appassionato di enologia, personalità poliedrica ed estremamente affascinante, Barù sarà sicuramente una presenza molto interessante all’interno della casa del Grande fratello vip 6.

Abbiamo detto che saranno due gli ingressi nella casa del Grande fratello vip 6 di domani sera, il secondo ingresso sarà quello di Nathalie Caldonazzo, attrice e show girl romana, il cui nome è già uscito nei giorni scorsi su svariati organi di stampa. Attrice di cinema e di teatro, Nathalie ha anche percorso in lungo e in largo il territorio televisivo. La ricordiamo ballerina nel varietà di Rai1 Stasera Lino con Lino Banfi, ma anche showgirl negli spettacoli del Bagaglino diretti da Pier Francesco Pingitore ed ancora concorrente all’Isola dei famosi 12 e a Temptation island vip 2, programmi questi diffusi da Canale 5.

Barù Gaetani d’Aragona e Nathalie Caldonazzo saranno dunque i due ingressi della puntata di domani sera del Grande fratello vip 6. Il programma poi si fermerà per le feste natalizie per tornare in onda lunedì 27 dicembre per l’ultima puntata del 2021. Due nuovi ingressi sono poi previsti per la prima puntata del 2022 del Grande fratello vip 6 prevista per lunedì 3 gennaio naturalmente su Canale 5.