Grande fratello vip 6: Aldo Montano, Amedeo Goria, Jo Squillo nel cast e niente figlie di ma solo nipoti di…

Proseguono qui su TvBlog le “confermazioni” circa il cast dell’edizione numero sei del Grande fratello vip. Il reality show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e che partirà sotto la direzione di Alfonso Signorini lunedì 13 settembre 2021 in prima serata su Canale 5. Anche oggi qui siamo in grado di dare due nomi certi di personaggi che verranno nominati vipponi a partire dal 13 di settembre. Il primo nome è quello di Amedeo Goria, noto giornalista sportivo che dopo una gioventù passata nella prestigiosa testata sportiva torinese di Tuttosport è approdato in Rai presso la redazione sportiva del Tg1.

Poi il passaggio a Rai sport da dove ha seguito i più importanti avvenimenti sportivi nazionali e internazionali, tutto questo fino al febbraio scorso quando ha appeso il microfono al chiodo. Diversa la questione sentimentale, qui il buon Amedeo pare non abbia intenzione di appendere niente al chiodo stante le tante news riguardanti le sue liaison amorose e di cui certamente ne avremo aggiornamenti live durante la prossima edizione del Grande fratello vip. A questo proposito siamo certi che nel corso del tempo di permanenza di Goria presso la casa di Cinecittà avrà modo di farci sapere la sua versione rispetto alla relazione di coppia che lo ha visto coniugato con Maria Teresa Ruta, concorrente dell’edizione numero cinque del Grande Fratello vip.

Altra concorrente certa del Grande fratello vip 6 la bella e brava Jo Squillo, indimenticata interprete di canzoni del calibro di “Siamo donne” e conduttrice e padrona di casa del canale Class Tv Moda.Inoltre possiamo aggiungere che è arrivata pochi minuti fa l’autorizzazione della Polizia penitenziaria, corpo del quale lui fa parte,di Aldo Montano.

Aggiungiamo che non ci sarà nessuno spazio poi al Grande fratello vip 6 a “figlie di… cotanto padre”, infatti non ci saranno nel cast del programma diretto e condotto da Alfonso Signorini per le figlie di Albano (che sarà a Ballando con le stelle) e di Morgan (pure lui ballerino nello show di Milly Carlucci).

Il nostro riferimento è per Jasmine Carrisi e Anne Lou Castoldi. In compenso, al posto delle figlie spazio al Gf vip 6 alle tre nipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, che si candidano ad essere la vera sorpresa del Grande fratello vip 6.