Grande fratello vip 6: Carmen Russo e Tommaso Eletti nel cast

All’alba del 13 settembre 2021 non mancano ormai molti giorni e la formazione del cast del Grande fratello vip 6 è in pieno svolgimento. Chi pensa che si tratta solo di una tattica per nascondere i nomi fino all’ultimo momento si sbaglia (o quasi), la cosa certa è che comunque questa volta si sta cesellando il cast per dare al pubblico che vorrà sintonizzarsi su Canale 5 un gruppo di concorrenti il migliore possibile per un programma come questo che oltre ad essere un gioco è anche un modo per scoprire le varie sfaccettature dell’essere umano costretto a vivere insieme 24 ore su 24 con degli estranei.

Dicevamo appunto del cast che non è ancora chiuso (e vi assicuriamo che nomi forti ce ne potrebbero essere ancora dentro al cappello a cilindro di Alfonso Signorini) ma alcuni nomi sono stati già dati per certi, per esempio quella della vulcanica soprano Katia Ricciarelli, che di certo si farà sentire all’interno della casa dalla porta rossa. Qui oggi siamo in grado dare tre nomi certi di Vipponi che faranno parte del cast del Grande fratello vip 6. TvBlog è in grado di confermarvi i nomi della showgirl Carmen Russo e quello del neo-famoso Tommaso Eletti.

La prima ce la ricordiamo per essere stata fra le showgirl più in vista della televisione italiana, Carmen Russo. Il debutto è nel 1978 dagli studi di Legnano nella mitica Antenna Tre Lombardia nella Bustarella, il celebre gioco a premi a squadre condotto da Ettore Andenna per la regia di Cino Tortorella. Poi ancora Portobello, Colosseum, Drive in, Risatissima, Io Tarzan tu Jane, Domenica in e tante altre trasmissioni. Per quel che riguarda i reality show la ricordiamo all’Isola dei famosi nel 2003 e nel 2012, ma anche al Grande fratello vip nel 2017 e a Tale e quale show nel 2020.

Tommaso Eletti invece come abbiamo avuto modo di dire è un neo-famoso, avendo partecipato all’ultima edizione di Temptation island, e solo in quell’occasione ha avuto modo di farsi conoscere al grande pubblico della televisione. Il ragazzo ha 21 anni, ormai ex fidanzato con Valentina Nulli Augusti, tenterà quindi di “rinforzare” il suo quoziente di notorietà in questa edizione del Grande fratello vip, uscendone -magari- laureato “VIP“. dopo aver ottenuto per ora solo il diploma grazie al format made in Banijay.

Siamo poi in grado di confermarvi la nostra anticipazione di qualche tempo circa la partecipazione di Giucas Casella come concorrente del Grande fratello vip 6. Le “confermazioni” circa il cast del Grande fratello vip 6 qui su TvBlog non sono terminate, a presto.