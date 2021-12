Bestemmia al Grande Fratello Vip. E questa non sarebbe neanche una notizia, considerando che il reality show di Canale 5 ha registrato casi analoghi, più volte, in passato. Per la cronaca, ai concorrenti di questa sesta edizione, non è ancora sfuggita l’espressione blasfema fatale, sperando, ovviamente, che ciò non accada.

Non ci siamo sbagliati. Nonostante la bestemmia in diretta, infatti, nessuno dei concorrenti attualmente presenti nella casa di Cinecittà è a rischio squalifica perché l’espressione ingiuriosa è partita clamorosamente dalla regia.

La scena, come tutto ciò di rilevante avviene nella Casa, è stata prontamente condivisa su Twitter (in fondo, trovate il video).

Rumori di fondo, squilli di telefono, una bestemmia che non riportiamo per ovvi motivi e un membro dello staff del GF Vip che risponde:

Pronto? Aspetta un attimo che li sto svegliando e poi vi chiamo… Aspetta un attimo.

La bestemmia si è rivelata particolarmente efficace per svegliare i concorrenti anche se alcune di loro (probabilmente Sophie Codegoni e Lulù Selassié), lamentandosi con un filo di voce, non l’hanno presa proprio benissimo:

– C’hai il microfono aperto!

– Con una bestemmia, c’hanno svegliato!

Se non fosse che l’espressione, ovviamente, offende il sentimento religioso e, di conseguenza, anche parte dei telespettatori, la scena si è rivelata involontariamente e particolarmente comica.

Grande Fratello Vip 6: il precedente con le offese (non rivolte ai concorrenti)

L’episodio di oggi ha un piccolo precedente, avvenuto lo scorso 6 ottobre.

Sempre dalla regia, infatti, in quell’occasione, partì una sequela di offese che, di primo acchito, sembravano essere rivolte ai concorrenti:

Una massa di imbecilli cerebrolesi. C*zzi loro…

Ne seguì un comunicato ufficiale con la quale la Endemol si scusò, mettendo in chiaro che le offese non erano rivolte ai concorrenti:

La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai concorrenti, sono ugualmente ingiustificabili.