“Una casa fra le case, mai come in questo anno è andata così. Le nostre case di aprono alle discussioni, alle arrabbiature e ai dolori acerbi. Anche la casa del Grande Fratello, come le vostre, ha dovuto affrontare questa prova. Il fratello di Dayane è scomparso tragicamente in un incidente stradale. Aveva solo 26 anni. E’ un momento distonico per il nostro programma che ha sempre regalato leggerezza. Lei ha fatto la scelta di restare nella casa del Grande Fratello. Lei ha parlato con entrambi e, per il momento, anche per le difficoltà di raggiungere il Brasile, ha deciso di restare con i suoi compagni che per lei rappresentano una sorta di nido, di ambiente protetto. A volte contrastanti ma hanno dimenticato tutti quanti i contrasti per abbracciarla tutti insieme. Molti hanno detto “Ma perché ha deciso di restare in quella casa?” Lei ha deciso di rimanere lì perché ognuno, con il dolore, reagisce a modo suo e nessuno può giudicarlo. Lei ha scelto, per il momento, di fare questo e noi rispettiamo la sua scelta. Faremo di tutto di stringerla in questo abbraccio“.