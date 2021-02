Grande Fratello Vip 5 torna questa sera con una nuova puntata nel suo ormai consueto doppio appuntamento settimanale. Dopo l’eliminazione di Carlotta dell’Isola lunedì scorso, questa sera in nomination sono Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta. I concorrenti Vip, però, non sanno che questa volta, non ci sarà nessuna eliminazione, diversamente dalle precedenti puntate. Si scoprirà solamente chi, tra Maria Teresa e Samantha, sarà la preferita dal pubblico.

Tra le anticipazioni di questa sera, sicuramente si affronterà la terribile notizia della morte del fratello di Dayane Mello. La notizia è stata comunicata alla ragazza nei giorni scorsi e gli altri concorrenti hanno proposto, parlando con lei, di abbandonare tutti insieme il programma nella puntata di lunedì 8 febbraio.

Non sarà l’unico argomento trattato in diretta. Tra gli altri, si affronterà il legame sempre più interrotto tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Il loro rapporto sembra essere naufragato del tutto tra mancanza di comunicazione e incomprensioni. Si arriverà ad un chiarimento, questa sera?

Al termine della puntata, inoltre, le consuete nomination a meno di un mese dalla finalissima del programma, prevista per il 1 marzo 2021.

GRANDE FRATELLO VIP 5: CONCORRENTI

I concorrenti sono: Pierpolo Pretelli, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Rosalinda Cannavò, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Andrea Zenga, Samantha De Grenet, Giulia Salemi.

GRANDE FRATELLO VIP: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il reality di Canale 5 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l’opzione Restart) dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.

GRANDE FRATELLO VIP: SECOND SCREEN

Il GF Vip è presente sul web con il sito ufficiale del programma.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del reality show.

Su Twitter, infine, l’account ufficiale è il seguente: @grandefratello. L’hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #gfvip. Il programma ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

Per chi vuole seguire la puntata in liveblogging, invece, il consueto appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:35.

Foto | Ufficio Stampa