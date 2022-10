Questa sera in prima serata dopo la nuova puntata di Striscia la notizia, l’appuntamento è con una nuova puntata del Grande fratello vip 7, il varietà di Canale 5, prodotto con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Endemol Shine Italy, facente parte del gruppo Banijay, programma questo diretto e condotto da Alfonso Signorini.

Prima di parlare della puntata di stasera, qui ora vogliamo darvi conto di ciò che accadrà nell’emissione di questa trasmissione prevista per la serata di giovedì 20 ottobre. Nella seconda puntata settimanale del Grande fratello vip 7 tornerà in diretta nello studio di Cinecittà Marco Bellavia per raccontare faccia a faccia con Alfonso Signorini tutta la storia che lo ha visto protagonista nelle scorse settimane e che lo ha visto costretto a lasciare il celebre reality show.

Dopo la lettera ed il video delle scorse puntate, l’ex conduttore di Bim Bum Bam, torna dunque in diretta nello studio romano del Grande fratello vip per raccontare in diretta la sua verità direttamente con Alfonso Signorini. Proprio sul settimanale diretto dal conduttore e direttore artistico del Gf vip, Chi, è apparsa nell’ultimo numero in edicola una intervista con l’ex concorrente di questa trasmissione, una lunga chiacchierata in cui Bellavia ha raccontato molto di se, compresa la storia che ebbe negli anni novanta con Paola Barale, attuale concorrente di Ballando con le stelle, storia poi terminata con il matrimonio dell’ex valletta di Mike Bongiorno con Gianni Sperti.

Nella puntata di giovedì del Gf vip 7 dunque si parlerà dell’esperienza di Marco Bellavia al Gf vip 7, ma probabilmente anche di molto altro. Per un personaggio del Grande fratello vip 7 che sarà in studio, un altro invece non ci sarà, ovvero Sara Manfuso. L’opinionista e moglie di Andrea Romano, ospite del varietà di Canale 5 Verissimo, ha raccontato la sua verità dopo la decisione da lei presa di lasciare il reality show.

Una decisione che lei ha spiegato a Silvia Toffanin ieri pomeriggio, parlando anche del suo rapporto con colui che l’ha scelta per entrare nel cast del Grande fratello vip 7 con queste parole:

“L’opportunità che lui mi ha dato la coglierei altre mille volte, la mia decisione non è stata facile non è che c’è stata la volontà di prenderlo in giro. Rispetto all’oggi io ci sono“.

Al momento però non è prevista la presenza di Sara Manfuso nello studio del Grande fratello vip 7, che invece riaccoglierà a braccia aperte Marco Bellavia nella puntata di prima serata di questo reality show prevista per giovedì 20 ottobre.