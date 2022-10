La sua esperienza nella casa del Grande Fratello VIP è durata poco, troppo a parere di Sara Manfusointervistata a Verissimo. L’opinionista e attivista avrebbe voluto più tempo a disposizione per farsi conoscere al grande pubblico ma l’abbandono – deciso da lei – non le ha dato modo. Oggi è stata ospite di Silvia Toffanin per spiegare quali sono state le ragioni che l’hanno portata ad una decisione che ha avuto degli strascichi non da poco.

Tutto comincia qualche giorno dopo il caso Marco Bellavia: “Ho pensato che lui avesse un temperamento sopra le righe, non pensavo portasse un disagio così profondo. Tutto questo l’ho pensato perché, per accedere ad un programma che ti mette a dura prova, c’è tutta una serie di test cui veniamo sottoposti. Ho pensato che lui avesse parlato con gli psicologi di riferimento, non pensavo minimamente che covasse un dolore così“.

La memoria dunque torna alla puntata del 3 ottobre scorso, serata in cui vennero inflitti dei provvedimenti a parte dei concorrenti della casa (tra cui l’espulsione di Ginevra Lamborghini) solo dopo aver messo nero su bianco i loro atteggiamenti: “Quando hanno mostrato quelle immagini di Marco a terra, io mi sono sentita morire. E’ stata la presa d’atto forte della gravità della situazione. Ho provato a parlare con lui, ho avuto una chiacchierata e lì ho intuito che qualcosa non mi tornava e quindi ho pensato che il calore di un abbraccio potesse non bastare“.

Viene mostrato un video in cui Sara parla di Bellavia con Elenoire Ferruzzi e Alberto de Pistis in cui dice: “Questo ha fatto la casa del GF Vip e non un posto in cui curarsi“, video che è stato ripreso anche da Sonia Bruganelli (spesso le due si sono scontrate in puntata). Sara precisa che le immagini si riferiscono a momenti precedenti al caso Marco Bellavia e aggiunge di non sentirsi in colpa per il comportamento assunto.

Marco Bellavia pochi giorni aver lasciato la casa ha scritto una lettera rivolta ai suoi compagni di viaggio. Un passaggio recita “Non c’è bisogno di fuggire come qualcuno di voi ha fatto”, il riferimento è proprio a Sara Manfuso che replica a Verissimo: “Se sono andata via l’ho fatto per me stessa. Volevo uscire da lì e guardarmi allo specchio. Non è un’operazione salva immagine. Ho iniziato a vivere in quell’ambiente dove non avevo il controllo di nulla. Mi sentivo a disagio”

Dunque, nonostante ripetuti appelli e inviti alla riflessione da parte di Alfonso Signorini, Sara sceglie di uscire dal gioco. Giovedì 6 ottobre avviene la litigata con il conduttore come abbiamo avuto modo di raccontare. Oggi però pare non ci sia rancore da parte dell’ex concorrente, anzi, lei vorrebbe tendergli la mano: “L’opportunità che lui mi ha dato la coglierei altre mille volte la mia decisione non è stata facile non è che c’è stata la volontà di prenderlo in giro. Rispetto all’oggi io ci sono“.

Signorini avrà ascoltato le dichiarazioni di Sara Manfuso a Verissimo? Replicherà?