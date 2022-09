Sara Manfuso è una delle concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 7‘. Ha fatto il proprio ingresso durante la prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini in onda lunedì 19 settembre 2022.

É nata a Cassino (Frosinone) nel 1987. Ha 38 anni. É una modella ed opinionista tv. Ha partecipato a programmi come Mattino cinque, Dritto e Rovescio ed è un’attiva sostenitrice dei diritti delle donne.

Nel suo video di presentazione esordisce così: “Io entro e sappi che non ti puoi scordare di me.”

E si fa conoscere meglio:

“Sono laureata in storie e analisi delle idee filosofiche, sono una grandissima appassionata di televisione e politica. I programmi a cui ho preso parte e a cui prendo parte sono molti, regolarmente. Non ho peli sulla lingua, mi piace essere franca e diretta. Dicono pure che sono maestrina“.

Il suo impegno nell’attivismo civico:

“Ho messo su un’associazione che si occupa prevalentemente di contrasto alla violenza di genere. Essendo stata, io stessa, purtroppo vittima di una bruttissima esperienza, ho sentito di dover fare qualcosa per gli altri e in qualche modo anche per mia figlia“.

Il pensiero sul proprio fisico:

“Qualcuno mi dice ‘perché ti sei rifatta il seno se poi dici che bisogna andare oltre le forme? Vuoi piacere agli altri?’ Io me lo posso permettere, la mia intelligenza vi fa dimenticare immediatamente le te**e perché ve ne accorgete parlandomi”

Le aspettative per l’esperienza nella casa del GF VIP:

“Le mie paure? Quello di non potermi controllare abbastanza nelle reazioni con qualcuno che non mi piace. Potrei dire cose sconvenienti. La verità è questa: con la cazzimma che ho, faccio uscire tutti pazzi“.

Su Instagram è seguita da quasi 20 mila followers, il suo profilo è @saramanfuso