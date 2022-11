Alberto De Pisis si aggiunge alla lista di concorrenti del Grande Fratello Vip 7 risultati positivi al COVID-19.

Com’è già noto, infatti, nella casa di Cinecittà, è scoppiato recentemente un piccolo focolaio di COVID-19. Durante l’ultima puntata serale del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì scorso, quattro concorrenti di questa settima edizione, che sono stati isolati dopo essere risultati positivi, hanno preso parte alla serata in collegamento: stiamo parlando di Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e una delle recenti new-entry, Luca Onestini. Le loro condizioni di salute erano buone, con Onestini, tra l’altro, asintomatico.

Durante l’ultima puntata, inoltre, è intervenuto in diretta anche il virologo Andrea Gori.

La situazione COVID nel casa del GF Vip è costantemente monitorata, con giri di tamponi quotidiani e sanificazioni.

Da mercoledì scorso, è risultata positiva al Coronavirus anche Wilma Goich. La cantante, ironicamente (si spera), stando a quanto visto in un filmato trasmesso sempre lunedì scorso, aveva chiesto del vino in quanto l’alcol disinfetterebbe dal virus. Da mercoledì, abbiamo avuto la prova che la suddetta teoria non funziona…

Anche Wilma Goich, stando ad un tweet condiviso sul profilo ufficiale del reality, è in buone condizioni.

Il sesto concorrente in ordine di tempo ad essere risultato positivo, quindi, come scritto in apertura, è Alberto De Pisis che ha prontamente lasciato il gioco.

Nella casa, ora, serpeggia un po’ di apprensione a causa ovviamente di contatti fisici inevitabili tra i vari inquilini.

La più preoccupata sembra Giaele De Donà che ha paragonato sarcasticamente questo inedito scenario alla serie coreana su Netflix, Squid Game: “Alberto è andato a fare un tampone e non è più tornato, ora ci hanno chiusi in camera per sanificare la Casa. Anche lui è andato. Ma ogni giorno qui dentro perdiamo un concorrente, sembra Squid Game, ne rimarrà solo uno e chi rimane vince” (dichiarazioni riportate dal sito Biccy).