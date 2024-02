Il ritorno di Sabrina Ferilli alla fiction Rai è stato all’insegna di Gloria, simpatica commedia moderna che ha ironizzato sul mondo dello show business e su come, a volte, si sia disposti a tutto pur di non lasciare il proprio posto al sole. Ma Gloria 2, la seconda stagione, si farà?

Gloria 2, le dichiarazioni di Ferilli e Brizzi

Per la stessa Ferilli ed il regista Fausto Brizzi (che oltre a dirigere la prima stagione ne ha anche scritto la sceneggiatura, con Paola Mammini e Roberto Proia) una seconda stagione di Gloria è possibile. Durante la conferenza stampa di presentazione della serie, i due hanno infatti confermato l’idea di proseguire nel racconto.

Brizzi, in particolare, ha ammesso che il finale di Gloria lascia aperte alcune porte, proprio per avere la possibilità eventuale di tornare a lavorare su questi personaggi e, dunque, di scrivere nuovi episodi per una seconda stagione.

Dalla Rai, per ora, non è giunta ancora nessuna conferma su Gloria 2. Evidentemente, si vogliono attendere i dati completi circa gli ascolti delle tre prime serate oltre che, ovviamente, all’idea che gli sceneggiatori hanno in mente per una seconda stagione.

Gloria fiction, gli ascolti

Gloria è andato in onda su tre prime serate, il 19, 26 e 27 febbraio 2024, su Raiuno e su RaiPlay. La prima puntata ha ottenuto poco più di 4 milioni di telespettatori (22,7% di share), mentre la seconda poco più di 3 milioni (17,2%). Un calo di un milione di persone non è cosa da poco, ma va detto che la fiction ha comunque vinto la sfida della prima serata.

Gloria fiction, come finisce?

Nell’ultima puntata della prima stagione, in onda martedì 27 febbraio 2024, il castello di bugie che Gloria (Ferilli) ha costruito inizia a crollare. Il social media manager Gabriele (Eugenio Franceschini) e Lucilla (Fiorenza D’Antonio), infatti, scoprono la verità ed iniziano a ricattarla, mentre sfuma l’avvicinamento con l’ex marito Alex (Sergio Assisi).

Gloria, esasperata da tutto quello che sta accadendo, decide di far perdere le proprie tracce. Mentre tutti pensano che ossa avere compiuto un gesto estremo, la donna in realtà sta escogitando un piano per smascherare gli inganni del mondo dei social e dello spettacolo.