È stata presentata durante il Festival di Sanremo 2024: ora, per Gloria, è giunto il momento della presentazione alla stampa. Oggi, martedì 13 febbrai, alle 12:00, nella Sala Sergio Zavoli della sede Rai a Roma si tiene la conferenza stampa della nuova fiction con protagonista Sabrina Ferilli.

L’attrice romana torna alla serialità della tv di Stato con una storia scritta e diretta da Fausto Brizzi che, come raccontato da lei stessa all’Ariston, ha subito pensato a Ferilli per il ruolo della protagonista.

Racconterà anche questo aneddoto, Ferilli, insieme a parte del cast della serie presente, tra cui spiccano Massimo Ghini (nei panni del suo manager), Sergio Assisi (il suo ex marito) ed Emanuela Grimalda (la sua assistente).

Presenti in conferenza stampa anche Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction; Leonardo Ferrara, Capostruttura di Rai Fiction; Roberto Proia, Direttore dell’area cinema e produzione di Eagle Pictures e lo stesso Brizzi.

Gloria racconta la storia di Gloria Grandi, grande e indimenticata diva del cinema italiano, convinta che il suo talento sia sprecato per la serialità televisiva. Vuole tornare al Cinema con la C maiuscola e pensa- anzi, sa – che una volta abbandonata la tv tornerà di nuovo protagonista sul grande schermo. Le cose però vanno in modo diverso e per riportarla alla ribalta il suo mefistofelico agente ha un’idea tanto brillante quanto meschina. La serie andrà in onda su Raiuno e su RaiPlay in tre prime serate lunedì 19 e 26 febbraio e martedì 27 febbraio.