Giulia Vecchio, da ballerina per una notte a protagonista per una stagione: la comicità irriverente della performer sta cambiando le regole dell’intrattenimento

Giulia Vecchio condurrà HotOnes su RaiPlay a partire da gennaio. L’attrice pugliese, nel giro di pochi anni, alla sua maniera sta riscrivendo le regole dell’intrattenimento televisivo tra performance e parodie.

Pirandello soleva affermare che ciascuno di noi porta una maschera e viene sfoggiata a seconda del contesto in cui si trova. Il poeta e drammaturgo si riferiva alla socialità e la psicologia delle persone. I caratteri non assomigliano ai volti e anche la natura delle persone cambia secondo quello che conviene in un determinato momento o circostanza.

A distanza di anni, poi, c’è chi questo concetto delle maschere l’ha ampliato e approfondito non solo dal punto di vista socio-pedagogico, ma anche sul piano artistico. I comici, a modo loro, fanno un po’ quello che Pirandello anticipava. Cercano di mettersi nei panni altrui, perchè questo in un certo qual modo impone l’arte della recitazione, con la differenza che l’obiettivo non è confondere il pubblico ma farlo ridere.

Parodie e imitazioni: la forza delle maschere in tv

Nel tempo, infatti, alle performance di comicità standard si sono aggiunte le parodie e le imitazioni. La differenza fra le due discipline è sottile: l’imitazione comica consiste nel riproporre un determinato atteggiamento (sia esso linguistico o comportamentale) di una determinata persona in maniera precisa, chiara, quasi metodica. Senza aggiungere niente al numero previsto.

La parodia, invece, consiste nell’imitare qualcuno esasperando i vizi o vezzi che propone. In tal caso non basta rifare la parlata di un personaggio comune o noto, occorre coglierne un atteggiamento preciso per portarlo all’esasperazione. Sviscerarlo al massimo, anche esagerando, per far sorridere la platea.

Giulia Vecchio artista rivelazione

Esempi artistici di parodiati ce ne sono moltissimi, lo stesso vale per gli imitati in Italia e all’estero. Ci sono poi gli artisti di riferimento che sono più bravi in un aspetto o nell’altro. Giulia Vecchio è un ottimo riferimento in entrambi i casi: è una parodista perfetta e un’imitatrice puntuale. Nella fattispecie, chi possiede queste qualità è una performer a tutto tondo. Infatti definire la donna soltanto imitatrice o parodista significa farle un torto. Vecchio è un’interprete fatta e finita che, però, è arrivata alla ribalta del piccolo schermo con imitazioni e parodie di vario genere.

Televisivamente l’abbiamo cominciata ad apprezzare nel 2017 quando è arrivata al grande pubblico grazie alle esibizioni all’interno del collettivo comico “Contenuti zero”, di cui fa ancora parte. Lo stesso vale per il collega, oltre che sua dolce metà, Carlo Amleto. Entrambi sono stati successivamente ingaggiati dalla Rai per aumentare l’appeal di una trasmissione già rodata degli anni scorsi come “Bar Stella”. Vecchio e Amleto, insieme al resto dei “Contenuti zero”, hanno accresciuto la godibilità di un format di successo com’è stato quell’esperimento di seconda serata condotto da Stefano De Martino.

Dal Bar Stella al GialappaShow

Al termine di “Bar Stella”, i “Contenuti zero” hanno cominciato a muoversi – in televisione e in radio – all’interno di altri contesti oltre a proseguire la propria attività sul Web. Celebri i video parodia dove prendono a modello gli eventi storici di una certa rilevanza e li attualizzano con caratteristiche peculiari dell’epoca contemporanea: dai messaggi vocali di Dante a Beatrice alla confessione dell’Immacolata Concezione dopo l’8 dicembre con l’intervista a Maria. Teatro dell’assurdo che, però, funziona e diverte i fan.

Questo estro, tornando a Giulia Vecchio, non è andato perduto: dal “Bar Stella” a Radio2, passando per il Web, fino alla consacrazione definitiva con la Gialappa’s Band. Il duo (ex trio) di speaker e comici satirici l’ha voluta all’interno del GialappaShow con alcuni dei suoi personaggi più riusciti: da Milly Carlucci a Milva, passando per la parodia di Elettra Lamborghini e Monica Setta. Senza dimenticare una Valeria Bruni Tedeschi particolarmente ispirata.

Elettra Lamborghini e Monica Setta, oltre la semplice parodia

Maschere, appunto, che hanno consentito a Giulia Vecchio di migliorare anche nella stesura dei testi: le parodie della donna, infatti, sono accompagnate da battute pungenti, mai volgari, ma precise come una lama nel burro. Dal “trattamento Bianca Guaccero” quando imita Milly Carlucci agli “operacci disgraziatelli” nel momento in cui dà voce a un’Elettra Lamborghini spaesata durante Boss in Incognito. Guardandola c’è già chi parla di nuova comicità al femminile.

Serena Dandini, con cui Giulia Vecchio ha lavorato nel corso della “nuova” Tv delle Ragazze, ha sempre affermato che la comicità al femminile non esiste: la comicità è una sola, entro cui le donne devono essere valorizzate e stimate per la propria professionalità. E Giulia Vecchio, di professionalità, ne ha da vendere. Non solo per le maschere che propone.

Il nuovo corso della Rai

Quelle sono state un lasciapassare per diventare celebre agli occhi del grande pubblico televisivo, ma non definiscono interamente una professionista con una florida carriera in ascesa. Giulia Vecchio balla, canta, recita, imita e riesce a strappare un sorriso persino nei momenti più complicati.

Lo ha dimostrato nel corso dell’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle, dove è tornata su precisa indicazione di Milly Carlucci che non solo si è divertita vedendosi parodiata, ma ha scelto subito dopo di dare spazio alla Vecchio artista e performer. Il ballo della giovane donna ha emozionato tutti. Dimostrando che un talento a tutto tondo come il suo è impossibile da imbrigliare, la Rai – nello specifico – non ha nessuna intenzione di farlo.

HotOnes Italia al posto di Cattelan

Anzi, Viale Mazzini vuole scommettere sul talento dell’attrice nata a Mesagne in provincia di Brindisi. Giulia Vecchio, infatti, dopo essersi riuscita a guadagnare il proprio spazio televisivo nel passato recente, avrà anche la sua prima opportunità da protagonista. A partire da gennaio 2026, infatti, l’attrice pugliese subentrerà alla conduzione di HotOnes Italia su RaiPlay. Giulia Vecchio arriva al programma dopo una gavetta necessaria, che non è ancora finita, al posto di Alessandro Cattelan in uscita dalla Rai. Direzione: Cologno Monzese.

Restando, invece, dalle parti di Viale Mazzini, la decisione sembra presa: Giulia Vecchio rappresenta uno dei volti nuovi su cui continuare a investire per cercare anche di ringiovanire il parco performer a disposizione della tv di Stato. Infatti Vecchio non sarà soltanto all’interno del programma prossimamente in onda su RaiPlay: la vedremo partecipare anche in altri contenitori di grande successo come Stasera Tutto È Possibile dove la performer brindisina ha già presenziato nelle scorse edizioni.

La 33enne – a modo suo – sta cambiando le regole dell’intrattenimento televisivo: è entrata in punta di piedi, grazie alle pregevoli parodie che è in grado di mostrare, per arrivare a prendersi tutto quel che serve mostrando il proprio volto. Una tempra d’altri tempi che evidenzia, forse, come sia ancora possibile portare avanti un certo tipo di spettacolo. Uno show in cui ridere non è vietato tra un’imitazione ben riuscita e qualche spunto di riflessione necessario.