Alessandro Cattelan-Mediaset, prove tecniche di trasmissione: gli indizi sul possibile futuro a Cologno Monzese

E poi C’è Cattelan. Così recita uno dei suoi programmi più noti e mirabilmente riusciti. Alessandro Cattelan, sul piccolo schermo, c’è da molto tempo. Ora bisogna soltanto capire dove: il conduttore radiotelevisivo, infatti, è conteso da diverse aziende. Nello specifico ha avuto qualche anno molto complicato e altrettanto soddisfacente in Rai, dove ora non è più tra i palinsesti ma ha saputo comunque portare la propria cifra stilistica all’interno della televisione di Stato. Anche grazie alla conduzione di Sanremo Giovani, attualmente appannaggio di Gazzoli.

Poi, Alessandro Cattelan si è concesso – su indicazione e scelta definitiva di Carlo Conti – anche la co-conduzione della serata finale del Festival di Sanremo dello scorso anno. In 365 giorni, tuttavia, le cose cambiano. Specialmente in televisione. Per Cattelan le porte della Rai si sono chiuse e gli hanno fatto spazio a Disney +. Una parentesi redditizia dal punto di vista professionale che, però, si è conclusa da poco.

Alessandro Cattelan, un futuro televisivo da definire

I risultati sono stati quelli sperati: una figura come la sua, all’interno della giuria di Italia’s Got Talent, ha dato quel pizzico di freschezza e la giusta dose di imprevedibilità necessaria al programma. Ora, però, è tempo di nuove sfide: il presentatore, nella fattispecie, è impegnato con il suo programma radiofonico su Radio Deejay e sta portando avanti una nuova tournée teatrale: dopo Salutava Sempre, il conduttore si cimenta in Benvenuto nell’AI.

Una rappresentazione comico-satirica che basa tutto sulle nuove tendenze, anche e soprattutto in fatto di tecnologia. Contesto in cui Alessandro Cattelan si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa. Insomma un professionista a tutto tondo che non si arrende al cambiamento di paradigmi e stilemi. Cerca, dunque, una nuova dimensione anche a livello televisivo.

La trattativa con Mediaset

Le indiscrezioni delle ultime settimane parlano di un riavvicinamento di Mediaset per convincere il conduttore ad approdare a Cologno Monzese: Piersilvio Berlusconi, secondo Affari Italiani, avrebbe provato a intavolare una trattativa già la scorsa estate. La quadra non si sarebbe trovata negli ultimi giorni di telemercato.

L’avvicendamento, tuttavia, non sarebbe finito: Maria De Filippi vorrebbe puntare su Cattelan per inserirlo nella giuria di Amici, per quanto riguarda la versione serale. Il conduttore dovrebbe, sempre stando alle indiscrezioni di Affari Italiani, prendere il posto che fino allo scorso anno era di Amadeus. Non ci sono conferme, neppure smentite. Questo è il primo indizio riguardo una trattativa non ancora chiusa.

La parentesi a Tu Sì Que Vales

Il secondo particolare, subito balzato agli occhi degli affezionati, riguarda la scorsa puntata di Tu Sì Que Vales. Versione riveduta e corretta dalla Fascino PGT di Italia’s Got Talent. All’interno del programma Maria De Filippi ha coinvolto proprio Cattelan: il conduttore si è cimentato nella LypSincBattle, gioco molto seguito all’interno del format. Cattelan ha partecipato insieme ad altri volti simbolo della rete. A molti è sembrato quasi una sorta di “benvenuto”. Senza AI, per citare lo spettacolo dell’ex volto di TRL. Stavolta era tutto vero.

Alessandro Cattelan non ha ancora chiuso, ufficialmente, la trattativa con Cologno Monzese. Vederlo a Mediaset, però, lascia intendere che i rapporti sarebbero ottimi e il conduttore televisivo sembrerebbe entusiasta di un possibile futuro insieme a Maria De Filippi. Non solo: Piersilvio Berlusconi starebbe pensando a programmi specifici per Cattelan. L’ex conduttore di Rai2, quindi, comincerebbe con Amici per poi avere dei format cuciti su misura.

Amici e non solo: il piano per l’ex conduttore di Rai2

Una prospettiva del genere alletterebbe chiunque, figuriamoci chi come Alessandro Cattelan sta cercando di tornare in tv. Le prossime settimane diranno se le indiscrezioni si trasformeranno in propositi, oppure no. Certamente vedere Alessandro Cattelan accanto a Maria De Filippi, anche se per pochi minuti, indirizza gli scenari verso una direzione ben precisa: rispetto all’estate scorsa, la porta di Mediaset comincia ad aprirsi. Anche di questo, forse, sia Fascino PGT che Piersilvio Berlusconi sono ben consapevoli e aspettano soltanto il momento giusto per l’affondo decisivo che potrebbe essere, con tutta probabilità, intorno a fine novembre per preparare un nuovo anno – il prossimo – ricco di novità con Alessandro Cattelan ciliegina sulla torta.