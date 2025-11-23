Ballando con le stelle: la classifica e la coppia eliminata. Cosa è successo nella nona puntata

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di ieri, 22 novembre. Ballando con le stelle ha, come sempre, riservato numerose sorprese ai milioni di telespettatori su Rai 1. Ecco, allora, cosa è successo nel programma condotto come sempre da Milly Carlucci: la competizione è stata all’insegna di nuovi colpi di scena, con performance di grande livello e una nuova eliminazione che ha scatenato dibattito tra gli spettatori. a giuria, come sempre, ha dispensato giudizi severi.

Ballerina per una notte è stata Giulia Vecchio, che ha imitato la padrona di casa Milly Carlucci, sfidandola addirittura con dei passi di danza e un siparietto che ha molto divertito il pubblico.

La classifica e la coppia eliminata a Ballando con Le stelle

L’eliminazione della settimana ha visto la coppia formata da Nancy Brilli e Filippo Zara lasciare la gara. Finita nella parte bassa della classifica, la coppia ha affrontato un difficile ballottaggio contro Rosa Chemical ed Erica Martinelli. Nonostante l’impegno, è stata proprio la coppia Rosa Chemical a prevalere, conquistando il 67% dei voti al televoto e guadagnandosi così la salvezza.

Sul fronte delle vittorie, a dominare la serata sono stati Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca. La coppia ha incantato giuria e pubblico con uno Slowfox impeccabile, reso ancora più emozionante dalla scelta musicale: “On an Evening in Roma” e “New York, New York”. Ogni settimana, d’Urso e La Rocca sembrano sempre più affiatati, regalando esibizioni che mescolano eleganza, precisione e spettacolo.

La classifica finale della puntata, che non tiene conto del voto del pubblico, ha visto al primo posto Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, che si sono aggiudicati anche un Tesoretto di +25 punti, grazie a una performance straordinaria. Subito dietro Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca, con un punteggio di +20 ottenuto grazie alla loro prova speciale.

La gara, però, resta aperta: le sorprese non mancano mai, e il sabato sera di Rai1 continua a regalare emozioni forti e colpi di scena, con i concorrenti che, settimana dopo settimana, non si risparmiano nel cercare di conquistare il pubblico e la giuria.

La Classifica Finale della Puntata (senza il voto del pubblico):