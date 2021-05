Tutto pronto per il Giro d’Italia 2021: oggi, sabato 8 maggio, con la cronometro di 8.6 chilometri al via dalla centralissima piazza Castello di Torino, avrà inizio la 104esima edizione della corsa rosa di ciclismo.

184 ciclisti in gara, con arrivo fissato a Milano il prossimo 30 maggio. I favoriti per la vittoria finale sembrano essere il colombiano Egan Bernal, che nel 2019, trionfò al Tour de France, e l’inglese Simon Yates. Tao Geoghegan Hart non può difendere il titolo iridato, in quanto assente per concentrarsi sui prossimi appuntamenti. Invece, nonostante l’infortunio al polso dello scorso 14 aprile, il nostro Vincenzo Nibali (che ha vinto il Giro nel 2013 e nel 2016) sarà regolarmente ai nastri di partenza, anche se sulle sue condizioni fisiche resta grande incertezza.

Il Giro d’Italia sarà trasmesso in diretta sulle reti Rai (Rai2 e Rai Sport) e su Eurosport 1 (su Sky al canale 210 e su Dazn) e in streaming su Discovery+.

Giro d’Italia, edizione 104 in diretta su Rai2 e RaiSport

Per quanto riguarda il palinsesto Rai, di seguito trovate il link per leggere tutti i dettagli.

Giro d’Italia, edizione 104 in diretta su Eurosport

Le ventuno tappe del Giro d’Italia 2021 sarà proposte tutti i giorni su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+ (con pacchetto Eurosport) ed Eurosport Player. Ad occuparsi della cronaca (oggi il collegamento inizia alle 13.50) saranno Luca Gregorio e Riccardo Magrini, che commenteranno il dopotappa in diretta su Facebook insieme a Giulia Cicchinè.

Al netto degli appuntamenti specifici delle singole reti, merita la sottolineatura la presenza di Giada Borgato, la prima donna a commentare da tecnica il ciclismo. Inoltre, va evidenziata la riconferma di Alberto Contador tra gli opinionisti delle tappe su Eurosport.