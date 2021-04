La grande novità ‘televisiva’ del Giro d’Italia 2021 – che torna nella sua collocazione classica nel mese di maggio, dopo lo slittamento, causa pandemia, ad ottobre dell’anno scorso – sarà la diretta no stop, dal primo all’ultimo km, dalla prima all’ultima tappa. A garantirla sarà la Rai, che è Host Broadcaster dell’evento (trasmesso anche da Eurosport): l’offerta della tv pubblica, infatti, è di circa 180 ore di trasmissione nei 21 giorni di gara. Gli appassionati di ciclismo, così, potranno per la prima volta nella storia della corsa rosa, gustarsi tutti i 3500 km previsti dal percorso, senza perdere un solo colpo di pedale.

Saranno Rai2 e Raisport+HD ad ospitare le dirette e le rubriche. Sette le trasmissioni specifiche che caratterizzeranno il palinsesto. Si partirà al mattino con Villaggio di Partenza, per poi proseguire con Prima Diretta, Giro in diretta, Giro all’arrivo, il Processo alla Tappa, TGiro e Giro notte.

Oltre alle dirette integrali, l’altra novità è legata al racconto della gara, che, per effetto dell’aumento esponenziale delle ore di diretta, vedrà raddoppiare le postazioni cronaca, con due telecronisti e due commentatori tecnici: fino alle 14.00 Andrea De Luca, su Raisport+HD, sarà affiancato da Marco Saligari, mentre dalle 14.00, in concomitanza con il passaggio su Rai2, sarà Francesco Pancani a raccontare le fasi decisive della corsa insieme con Giada Borgato (prima donna a farlo).

Stefano Rizzato sarà il cronista in moto, con il CT della nazionale di ciclismo, Davide Cassani, a fare da occhio azzurro in corsa; in particolare, il commissario tecnico viaggerà a bordo dell’altra moto cronaca e studierà corridori e tattiche.

Giro d’Italia 2021: tutti i programmi Rai

Villaggio di Partenza andrà in onda su Raisport+HD e vivrà i 60 minuti che precedono la partenza di ogni tappa. Condurrà Tommaso Mecarozzi, con Gigi Sgarbozza; collegamenti con Umberto Martini, che raccoglierà le voci dei protagonisti, e con Ettore Giovannelli.

Prima Diretta andrà in onda su Raisport+HD fino alle 14.00. In studio Antonello Orlando che presenterà la tappa e uno spazio commento con Andrea De Luca e Marco Saligari, che si avvarranno del supporto culturale di Fabio Genovesi, che interverrà per raccontare aneddoti e storie.

Giro in diretta e Giro all’arrivo andrà in onda su Rai 2 dalle 14.00 alle 17.15 (alle 14.00 in punto si cambia canale, da RaiSport+HD a Rai 2). Francesco Pancani e Giada Borgato racconteranno, insieme con Fabio Genovesi, i circa 120 km conclusivi, con la collaborazione in corsa delle moto cronaca di Stefano Rizzato e di Davide Cassani.

Il Processo alla tappa andrà in onda su Rai2, dalle 17.15 circa alle 18.00. Alla conduzione Alessandra De Stefano, affiancata da Stefano Garzelli e Daniele Bennati, per esaminare la frazione appena conclusa e ascoltare i commenti dei protagonisti della corsa, dei ciclisti, dei tecnici e dei giornalisti accreditati.

TGiro andrà in onda su Raisport+HD, dalle 20.00. In 45 minuti ci sarà il riassunto dell’intera giornata con interviste, cronaca e commenti a cura di Andrea De Luca e Marco Saligari.

Giro Notte andrà in onda su Raisport+HD, a mezzanotte. Antonello Orlando ricostruirà, momento per momento le fasi salienti, della tappa.