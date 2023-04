Dopo l’ottimo ascolto dello scorso anno quando toccò il 24,5% di share, anche se era il 17 giugno e su Canale 5 c’era “solo” il telefilm New Amsterdam, torna Gigi D’Alessio in concerto su Rai1, con una serata tutta musica e spettacolo in cui l’ormai consumato showman napoletano accoglierà ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo direttamente dalla sua Napoli. Gigi uno come te ancora insieme, cosi si chiama questa nuova serata musicale televisiva, torna sui teleschermi di Rai1 in diretta da Piazza Plebiscito a Napoli.

Sarà nuovamente un grande spettacolo musicale live in onda in diretta da Napoli su Rai1 dalle 20:30 e fin oltre la mezzanotte, in cui il buon coach di Voice senior e Voice kids, appuntamenti televisivi questi che torneranno nella prossima stagione televisiva di Rai1, accoglierà sul palco della famosa piazza napoletana tanti amici e colleghi per una serata tutta musica e spettacolo.

L’appuntamento è in diretta su Rai1 per la serata di venerdì 26 maggio 2023, subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1, con un grande spettacolo musicale prodotto con la collaborazione di Friends & Partners e ripreso dalla telecamere della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Una serata che era stata già annunciata in diretta al Tg1 dallo stesso D’Alessio, ma a cui mancava ancora la notizia della ripresa diretta televisiva della Rete 1 della Rai.

Dopo aver dunque festeggiato i suoi primi trent’anni di carriera musicale lo scorso anno, sempre sotto l’occhio vigile delle telecamere della prima rete Rai, Gigi D’Alessio torna con un nuovo show pieno di musica, grandi ospiti, aneddoti e tante sorprese. Un modo questo per riascoltare ancora una volta le sue canzoni e per duettare con i suoi ospiti, il tutto in un mix fra parole e note musicali.

La settimana successiva, la sera del giorno della festa della Repubblica italiana, poi prosegue la linea musicarella di Rai1 con la prima delle due puntate dello spettacolo musicale con Massimo Ranieri Tutti i sogni ancora in volo, che concluderanno quindi il ciclo di intrattenimento originale della stagione di Rai1, che poi proseguirà in estate con le repliche dei suoi principali show a partire da The Voice senior 3.

L’appuntamento dunque con Gigi, uno come te ancora insieme è per venerdì 26 maggio 2023 in diretta da piazza Plebiscito in Napoli con Gigi D’Alessio su Rai1 subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1.