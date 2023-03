Maria Teresa Reale vince The Voice Senior 3

Maria Teresa Reale ha vinto l’edizione 2023 di The Voice Senior, il talent show per cantanti over 60 condotto da Antonella Clerici che, con la finale andata in onda questa sera su Rai 1, ha chiuso la sua terza stagione, in attesa della prima “mini-edizione” di The Voice Kids, che andrà in onda per i prossimi due sabati sera, sempre su Rai 1.

(in aggiornamento)