Tutti i sogni ancora in volo: anticipazioni e conduttori

Tutti i sogni ancora in volo è il nuovo programma di Rai1 che è stato presentato per la prima volta nel corso della terza serata del Festival di Sanremo, direttamente dal palco del teatro Ariston, dove erano presenti i due conduttori del nuovo show.

Tutti i sogni ancora in volo: conduttori

A condurre lo show saranno infatti Massimo Ranieri e Rocio Munoz Morales. Il primo, già ospite della seconda serata del Festival insieme a Gianni Morandi e Albano, è tornato ad esibirsi nel corso della terza serata, per poi presentare il nuovo progetto televisivo insieme a Rocio Munoz Morales. Per Massimo Ranieri il programma segna il ritorno a uno show tv dopo l’esperienza nel 2020 con Qui e adesso, andato in onda su Rai3. Rocio Munoz Morales torna invece alla conduzione dopo l’esperienza come co-conduttrice del primo Festival di Sanremo di Carlo Conti, nel quale il conduttore toscano scelse l’attrice, che da poco era entrata nel cast di Un passo dal cielo, per affiancarlo nel corso delle cinque serate insieme ad Emma ed Arisa.

Tutti i sogni ancora in volo: anticipazioni

Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time, ha presentato così in conferenza stampa a Sanremo questo nuovo progetto: “Un viaggio in musica e parole di Ranieri affiancato da Rocio, spagnola. Primo debutto di Massimo fuori dal musicale classico: un percorso innovativo”.

Tutti i sogni ancora in volo: quando andrà in onda

Il programma condotto da Massimo Ranieri e Rocio Munoz Morales, stando a quanto dichiarato sempre dal direttore Coletta, dovrebbe andare in onda nella collocazione del sabato sera, nel mese di maggio. Ranieri e Munoz Morales dal palco dell’Ariston hanno parlato in maniera generica di “metà maggio”. Già TvBlog, che nelle scorse settimane aveva dato conto proprio di questo progetto in fase di lavorazione, aveva anticipato la collocazione nel mese di maggio: rispetto a un’iniziale scelta di collocare il programma nel venerdì sera, ora si sarebbe deciso di puntare sul sabato.