Giancarlo Magalli torna a I Fatti Vostri. Infatti, a partire da domani, martedì 19 settembre 2023, stando a quanto risulta a TvBlog, il popolare conduttore sarà nuovamente nella storica piazza del programma del mattino di Rai2 targato Michele Guardì. La sua presenza sarà legata ad una rubrica che almeno per il momento avrà cadenza settimanale.

Giancarlo Magalli e il primo ritorno a I Fatti Vostri

Giancarlo Magalli ha condotto con successo 21 stagioni de I Fatti Vostri, di cui ben 15 consecutive. L’ultima puntata da lui guidata risale all’edizione 2020-2021. Qualche tempo dopo – a novembre 2021 – il conduttore tornò nella trasmissione passata nella mani di Salvo Sottile, ma solo in qualità di ospite per lanciare il suo nuovo programma Una parola di troppo. Stavolta, come TvBlog è in grado di anticipare, si tratta, invece, di un ritorno più a lungo termine, visto che Magalli sarà al timone di una rubrica che dovrebbe durare per tutta la stagione televisiva.

Pochi mesi fa l’attacco a Michele Guardì

A maggio scorso Magalli, reduce dalla battaglia vinta contro un tumore, aveva attaccato Michele Guardì pubblicamente: “Non mi nomina mai, cita solo Castagna e Frizzi, che non ci sono più. Ma se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene così”. Ora però le divergenze sembrano solo un ricordo e il rapporto tra i due sembra essersi rasserenato, considerando che Magalli tornerà nella trasmissione ideata proprio da Guardì.

Nell’ambiente c’è curiosità non soltanto per l’accoglienza che il pubblico televisivo riserverà ad un vero e proprio mostro sacro come Magalli, ma anche per capire come quest’ultimo si relazionerà con il resto del cast fisso, formato oltre che dal nuovo padrone di casa Tiberio Timperi anche dalla new entry Flora Canto e dalla confermata Anna Falchi. E chissà che questo non sia soltanto un piccolo primo passo in vista di un rientro a 360 gradi di Magalli sulla tv pubblica (la scorsa settimana è stato protagonista di una bella intervista a BellaMa’ di Pierluigi Diaco, nel pomeriggio di Rai2).