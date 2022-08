La Gialappa’s Band tornerà in tv. Ma la vera notizia è che il rientro sarà a Viale Mazzini, per la precisione su Rai 2.

Il progetto riguarderebbe – condizionale d’obbligo per il momento – un programma in studio di sei puntate, con partenza ad inizio 2023.

Il trio – che ultimamente si è trasformato in più occasioni in duo – non lavora più in esclusiva, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci che hanno confermato anche la loro presenza su Dazn per il commento di alcune partite di Serie A nella stagione 2022-2023.

Non deve pertanto stupire il possibile accordo con la Rai, dove la Gialappa’s lavorò con successo fino al 2017, quando arrivò il rientro a Mediaset. Tuttavia, il contratto con Cologno Monzese è scaduto lo scorso dicembre, con il momentaneo rientro rappresentato dalla sola partecipazione allo show della Hunziker, Michelle Impossibile.

Qualora andasse in porto il progetto su Rai 2, a quel punto i dubbi riguarderebbero il destino di Mai dire gol, una celebrazione targata Canale 5 annunciata lo scorso giugno da Piersilvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti. Obiettivamente difficile immaginare una messa in onda in contemporanea delle due trasmissioni, senza contare che di recente la reunion è stata inserita tra quelle a rischio a causa di tagli che si imbatterebbero sul settore intrattenimento dell’azienda.