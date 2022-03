Uno degli argomenti più attesi della quarantacinquesima puntata del GF VIP è legata a Sophie Codegoni e ad un’intervista rilasciata da Fabrizio Corona (qui ben spiegata dal nostro Sebastiano Cascone) al settimanale Chi. L’ex Re dei Paparazzi è tornato a far sentire la sua presenza parlando della sua storia avuta con la concorrente della casa. Insieme alle parole ci sono pure delle immagini che ritraggono Corona abbracciando e baciando Sophie.

Le foto sono state mostrate all’ex tronista di Uomini e Donne e al suo fidanzato Alessandro Basciano, un colpo basso che il ragazzo non ha ben gradito sicuramente (soprattutto dopo la bella emozione per aver rivisto suo figlio Nicolò).

Sophie:

Queste foto risalgono di giugno/luglio. Io e Fabrizio abbiamo avuto un’amicizia stupenda. C’è stato un momento dove, dopo 4/5 mesi in cui lavoravamo insieme ci trovavamo bene nel passare bene insieme. Ci siamo legati molto e c’è stata una complicità che ci ha portato ad avere una relazione. Di questa storia non ne ho parlato con nessuno.

Alessandro Basciano appare irritato perché Sophie, pur facendogli sapere di aver avuto una relazione con una persona importante prima di entrare nella casa, non ha mai fatto il riferimento diretto al nome ma semplicemente glielo ha lasciato intendere:

Lei non mi ha fatto il nome però mi ha detto ‘quando usciremo ti farò conoscere il mio manager e andrete sicuramente d’accordo’.

Sophie: “Siamo molto affini e complici ma siamo diversi a livello di vita e di età. E’ una persona d’oro che mi ha aiutato tantissimo. Non è stato omesso qualcosa, è stato omesso il suo nome per motivi di privacy“.

Alessandro però non sembra essere convinto: “A me bastava che mi dicesse il suo nome” ed infastidito aggiunge: “Anche io ho avuto le mie relazioni precedenti, ma bastava dirmi ‘ho avuto una relazione con lui’ e basta. Mi dispiace perché hai omesso il suo nome, avevo capito che fosse Fabrizio Corona perché un mio amico mi ha detto che Sophie aveva avuto una relazione con lui“.

Poco dopo, le dichiarazioni rilasciate a Chi sono state l’oggetto della seconda parte del dibattito. Ecco alcuni stralci delle parole di Fabrizio Corona seguite dalle risposte dei diretti interessati

Sophie replica: “Sull’ultima frase dico che, non vivendo Alessandro, non conoscendolo, non può capire come invece quanto lui sia maturo e quanto può essere gestibile. Lui mi stima molto come ragazza. Non so per “contesti importanti” cosa vuole intendere”

Alessandro: “Consiglierei a Fabrizio di informarsi da mia sorella, chiedergli chi sono e cosa faccio dato che lui conosce molto mia sorella”

Un altro pezzo tratto dall’intervista di Chi:

Alessandro: “Non posso commentare qualcosa che non mi appartiene, sinceramente non è che se Sophie esce con lui mi darà noia. Nel momento in cui capirà le parole che ha speso e mi conoscerà meglio sono sicuro che si rimangerà tutto”

Sophie: “Sposarmi non è nei miei piani, ma avere dei figli è uno dei miei sogni e nemmeno troppo lontano. Sì, vorrei avere dei figli con Alessandro“. La Codegoni inoltre aggiunge che non è innamorata di Fabrizio: “Dire che sono innamorata di lui mi sembra una parola molto forte. Ai tempi ti avrei detto di sì ma ora…”

L’ultima parte dell’intervista:

Alessandro risponde: “Io sono diverso, ci sta quello che dice, ma Sophie per le sue potenzialità non ha bisogno di lui. Può affrontare qualsiasi lavoro con lui, senza gelosia“.

Sophie: “Io non ho mai provato a dimenticare Fabrizio perché è una persona al quale voglio molto bene e spero di farlo conoscere ad Alessandro fuori dal GF VIP. Loro due sono persone diverse, l’unica cosa che li accomuna è l’essere gentili e buone con me“