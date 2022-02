L’esperienza nella casa del GF VIP 6 per Alessandro Basciano ha sicuramente portato l’amore. Quello per Sophie Codegoni è scoppiato all’interno della casa e sembra destinato a perdurare nel tempo. Gli alti e i bassi non sono mancati, tra le ultime vicende che lo hanno colpito c’è sicuramente la punizione inflitta dal Grande Fratello che ha condannato il suo atteggiamento sfrontato nei confronti di Sophie (e del GF che gli chiedeva di mettersi il microfono addosso ricevendo il ‘no’ del ragazzo). Il rischio d’uscita dalla casa è stato scampato, ma le difficoltà non sono mancate.

Nonostante tutto, Sophie è sempre stata al suo fianco, le situazioni si sono risolte ma questa sera per Basciano c’è una sorpresa, forse la più grande di tutte: suo figlio Nicolò. Alessandro lo rivede dopo diversi mesi. Prima di tutto questo, il ragazzo è stato invitato in Mystery room per vedere insieme alcune delle sue foto da bambino:

Speravo di essere una promessa del calcio, ho giocato nel settore giovanile della Sampdoria come capitano. Non è andata perché mi sono fatto male e poi mi sono trasferito e lì ho intrapreso un’altra strada.

Un percorso di crescita poi maturato con la nascità del piccolo Niccolò:

Quando ho compiuto 30 anni ho preso la consapevolezza in più quello di essere papà. Sto cercando di maturare sotto tanti effetti. La nascita di Nicolò. Ho il rimorso di non vedere mio figlio spesso, viviamo in due città diverse. E’ dura per me. Ho delle immagini di lui costanti.

Alfonso Signorini gli indica di correre in passerella, per lui c’è Nicolò accompagnato da sua mamma.

“Ti manco? Come va?”

Parla tutti i giorni di te – dice la sua ex compagna – ti guardiamo. Cerca di concluderla il più serenamente possibile, senza partire in quarta come al tuo solito, conta fino a 100. Va tutto bene, cerca di essere meno impulsivo perché non ci ha mai portato da nessuna parte la nostra impulsività.

Nicolò sembra silenzioso, un po’ imbarazzato, ma Alfonso scioglie subito il ghiaccio con il bambino:

“Quanto ti è mancato papà?” gli chiede “Tanto” lasciandogli un piccolo dinosauro giallo come regalo a suo padre. Dopo l’incontro il bambino – invitato da Signorini – gli dice di rientrare nella casa del GF VIP.