Ancora una svolta nella vicenda intricata, intricatissima fra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. La “sad” story è al culmine del suo ennesimo capitolo cominciato con l’entrata di Delia nella casa del GF VIP ormai due settimane fa. Questa volta sono le parole di Alex Belli ad aggiungere un elemento in più ad una vicenda che parecchi hanno paragonato ad una telenovela, ma questa stessa telenovela piaccia o non piaccia appassiona. L’attore, scegliendo la via della comunicazione social, ha deciso di lasciare la modella.

Nero su bianco, dal suo profilo twitter Alex Belli posta:

Amore mio (qui seguito da un cuore spezzato), mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola.

Ci sembra quasi superfluo ipotizzare che il comunicato di Alex sarà sfruttato per una nuova pagina della storia nella puntata di domani sera.

Dunque, se l’attore inizialmente si è complimentato felice per sua moglie augurandole di vivere l’avventura al 100% senza troppi pensieri, ora lo stesso Belli sembra non sorridere più. Nonostante ciò, continua ad essere protagonista delle dinamiche fuori dalla casa e guarda le mosse di Delia che, ricordiamo, ha scelto di entrare a far parte del gioco per chiarire i suoi dubbi dopo che Belli ha intrapreso un rapporto d’amicizia molto speciale con Soleil.

Gelosie, confronti e continui battibecchi a distanza hanno contribuito a costruire una trama discussa sui social. La divisione dell’opinione pubblica è stata netta: c’è chi ha sostenuto la tesi di Alex – apertamente convinto di nutrire un rapporto con Soleil che non tradisce il matrimonio con Delia – e chi, al contrario, si è schierato dalla parte di Delia ritenendo il comportamento di Belli da uomo innamorato…di Soleil Stasi.

Negli ultimi giorni, in effetti, la situazione è andata via via peggiorando. L’aereo passato sopra la casa da parte della fandom Belli/Soleil (i Solex) ha dissipato tutti i dubbi di Delia: “Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo“. La puntata di venerdì – come il nostro Sebastiano Cascone ha raccontato – ci lascia l’immagine di una coppia ormai sull’orlo di una crisi che – pare – irrecuperabile. Intanto nella casa timidi segnali di avvicinamento tra Soleil e Delia, complice l’atmosfera festosa del sabato sera, un ballo sembrerebbe rompere il ghiaccio fra le due.

Sarà sintomo di una nuova rivoluzione nel triangolo Soleil Sorge/Delia Duran/Alex Belli? Ma soprattutto, come reagirà Delia al tweet del suo compagno?