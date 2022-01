GF Vip 6, Alex a Delia: “Quelli su Soleil sono post d’amicizia. L’anello? Simbolo della nostra libertà mentale” (video)

La resa dei conti tra Alex Belli e Delia Duran: nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, l’ex gieffino ha avuto modo di chiarirsi definitivamente con la moglie. Dopo i continui tweet a favore di Soleil Sorge, la modella venezuelana, piuttosto infastidita, ha manifestato, in settimana, la volontà di chiudere il rapporto con l’attore che dura ormai da tre anni:

Sei tu che la devi smettere. Cosa vuoi fare nella tua vita? Continuare in questo gioco per il protagonismo. Invece di proteggere il nostro amore continui a scrivere #solex. Perché continui a mettere queste cavolo di hashtag… non ti capisco. Sto per togliere questo anello e buttarlo via. Sto difendendo questi tre anni d’amore e la sofferenza che ho avuto in questi tre mesi senza di te. Questo non è un teatro, è la verità. Dimostrami che mi ami. Non continuare a commentare. Sai che mi fa male.

L’ex protagonista di ‘Centovetrine’ ha voluto far sentire le proprie ragioni:

Il nostro amore è un’altra cosa, è totalitario, incredibile. Sono tre anni che viviamo assieme. Ho scelto te quando sono venuto fuori di qui. Ho scelto te quando ho deciso di interrompere questo percorso. Sono felice di quello che ho fatto. Dimostra quello che siamo. Non fare la Maria Goretti. Quello che ho raccontato su di te, è un’altra cosa di quello che vuoi far vedere. Tu stai perdendo perché questo è il simbolo del nostro amore, della nostra libertà mentale. Se ho un’amicizia con Soleil è un’altra cosa. Continuo a difendere quello che siamo io e te. Ho scelto di stare con te perché abbiamo un rapporto libero. Abbiamo un rapporto bellissimo. E’ inutile fare, però, la Santa Maria Goretti. Quelli con Soleil sono post d’amicizia, non vanno a minare quello che siamo noi. Ho cercato di raccontare le varie sfumature dell’amore. Noi siamo questo. Noi non siamo la coppia del Mulino Bianco. Abbiamo giocato a carte scoperte fin dall’inizio. Ti ho elevato. Manca il tuo racconto. Non devi piangerti addosso. Delia Duran è l’amore della mia vita, libera mentalmente. Non puoi far vacillare un rapporto per un tweet ed un aereo.

Il confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge

Alex, stasera, ha avuto la possibilità di ricevere alcune risposte dall’amica speciale, Soleil Sorge, sulla loro chimica artistica che potrebbe proseguire anche fuori dalla casa:

Io ho trovato una donna che non riconoscevo più. Ho trovato una donna, di cui mi ero innamorato tre anni fa, che si è pesa completamente. In questo momento, sto discutendo per una risposta sotto ad un tweet. Lei mi ha difeso qua dentro? Tu, in tre mesi, hai conosciuto la mia essenza. Tu sei stata coerente nella mia amicizia. Ci siamo sempre stati. La sessualità non è il nostro problema. Nel 2022, vogliono etichettare quello che noi siamo. Lei non è più connessa con me.

L’influencer si augura che, se innamorato davvero della compagna, possa recuperare il rapporto lontano dal loft di Cinecittà:

Lei vorrebbe che non ci fosse più quest’amicizia tra me e te. Voglio mercificare il nostro rapporto. Dobbiamo stare qui altri tre mesi per sentire il vostro teatrino. Vieni e prenditi tua moglie come lei ha fatto con te se vuoi recuperare davvero il tuo matrimonio.

