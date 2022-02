Alex Belli lascia per sempre la casa del GF VIP (e ci saremmo meravigliati del contrario dopo una settimana…o forse no) ma prima dell’addio, l’attore ha voluto – ancora una volta – lasciare la sua traccia salutando la sua Delia. Alfonso Signorini ha chiamato l’attore in mystery room, lo lascia in stand-by per un annuncio e poco dopo lo raggiunge anche la modella. Il conduttore quindi annuncia che per Alex è ora di andare via, Belli ne approfitta e scambia ancora due parole – all’apparenza rassicuranti – con sua moglie.

Delia gli risponde: “Hai fatto il primo passo di venire qui a riconquistarmi”, in più sceglie di rimanere in casa (è finalista) e non lasciare il gioco “Rimango per me, il resto lo sistemiamo fuori dal programma. Lo sai che io ti amo, però ci vuole del tempo“.

Di certo non è un addio… ma le cose torneranno mai come prima tra Alex e Delia? #GFVIP pic.twitter.com/u7vnNBvIav — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2022

Lei torna insieme agli altri inquilini ma non può dire nulla, solo Signorini pochi istanti dopo rivela che Alex sta per lasciare la casa. Prima di questo, il conduttore domanda a Soleil Sorge se desidera salutare Alex a tu per tu, ma l’influencer è determinata: “Assolutamente no, non ne ho piacere, vorrei anche dire una cosa” aggiungendo :

Alex è venuto qui dentro non per recuperare il suo matrimonio, ma per cercare di farmi esporre e far ammettere in qualche modo il mio amore per lui. C’è stato un momento di confusione tra di noi. L’amore si da con intenzione, si dicono delle cose con un certo tipo di peso.

Alfonso Signorini comunica ad Alex che Soleil non ha nessuna intenzione di vederlo per salutare, lo invita ad uscire dalla mystery room ma lui infrange nuovamente la regola e rientra in casa provando a forzare un saluto che Soleil non gradisce, anzi, tra i due scattano di nuovo scintille: “Basta con questa sceneggiata” dice lei.

Il "non saluto" con Soleil è chiaramente indicativo del fatto che ancora qualcosa brucia sotto alla cenere. #GFVIP pic.twitter.com/0giswfAybM — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2022

In studio Aldo Montano (che con Alex Belli è ai ferri corti) ha sentenziato secco: “Lui è proprio un cattivo esempio“.