GF VIP inizia la sua 43ma puntata con il piatto forte che non può che essere il triangolo Soleil-Delia-Alex. Il bacio tra Soleil e Delia di sabato scorso nel bel mezzo della notte jungle, ha mandato la casa in subbuglio e rotto degli equilibri che sembravano cementati. La vicenda anche stavolta è ben spalmata in tutta la prima parte della serata. L’influencer e la modella sono state le prime ad esser chiamate in causa, mandate in mystery room ed interrogate.

Trasmesse le immagini dell’appassionato momento, si aprono le danze delle critiche da parte di Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan.

Katia, delusa da Alex Belli e Delia afferma in confessionale: “Siete inaffidabili, non è così che si recupera un rapporto“, mentre Miriana Trevisan – nemica acerrima di Soleil da tempi non sospetti – conferma la sua teoria secondo cui il “game” non è ancora “over“.

Soleil alla domanda di Alfonso Signorini che chiede il perché del bacio risponde:

Delia ha provato a baciarmi un paio di volte e mi sono scansata, ad un certo punto però vuoi l’allegria del momento e la leggerezza di una festa allora mi sono lasciata andare. Se vogliamo giocare allora giochiamo, però facciamolo mettendo una pietra sul passato.

Stessa domanda anche per Delia:

Ho voluto baciare Soleil per mandare via un’energia negativa. Ho sottolineato già in passato che, nonostante le tensioni tra di noi, ho sempre detto che lei ha un’anima bellissima.

E se Delia ha percepito un'”attrazione fisica“, Soleil si smarca: “Io no“.

Il giudizio tranchant di Katia Ricciarelli è severo: “Queste cose si possono fare liberamente. Due donne si possono baciare, due uomini si possono baciare, ma non pubblicamente (il pubblico applaude e – nota personale – inopportunamente, lasciatemelo dire) C’è un limite, una decenza, un pudore da recuperare“. Accusa Alex Belli per essere un giocatore: “Manipolatore”

Alex Belli, particolarmente innervosito dalle parole di Katia, controbatte:

Tutti sono pronti a giudicare, ho visto tutto tranne che un gioco sporco tra di voi. Tu e Delia siete donne libere di fare quello che volete. Sono contento che tra di loro si siano trovate. Delia non riuscivo a riconoscerla, la donna che io conosco è quella che vedete adesso. Molto probabilmente la nostra lontananza ha creato un tilt dentro di lei, un tilt che ora è risolto.

Il confronto tra Alex e Katia è inevitabile, vengono chiamati anche loro nella mystery della casa del GF VIP. La soprano non ha peli sulla lingua: “Non mi piace quelli che si esibiscono in questa maniera, se non fossi qua ti darei una sberla. Sei un esibizionista, avete intortato Soleil“.