Grande Fratello Vip 6, il bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran (video)

Nel corso della notte tra sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022, un nuovo colpo di scena ha catturato l’attenzione dei telespettatori del ‘Grande Fratello Vip 6‘. Durante la consueta festa del weekend, c’è stato un inaspettato fuori programma che coinvolge due protagoniste del reality di Canale 5: Delia Duran e Soleil Sorge, nel giardino, si sono scambiate un lungo bacio appassionato lasciando sbigottiti gli altri abitanti del loft di Cinecittà.

Poche ore prima, la modella venezuelana si è confrontata a lungo con la giovane influencer cercando di spiegarle i motivi di tanto astio nei suoi confronti. Delia non riesce a trovare una spiegazione plausibile alla ‘chimica artistica’ nata tra l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ed il marito:

Capiscimi, ti faccio un esempio, lui ha svegliato prima te, non me. Sono gelosa di queste attenzioni. Alcune cose tu di me non le sai, alcuni pensieri e gesti a me fanno la differenza. Quando stiamo insieme ci divertiamo. Io sono dalla parte delle donne, nei tuoi pregi e nei tuoi difetti ti amo come donna, non voglio che voi perdete la vostra amicizia. Ho avuto da ridire contro Alex perché è venuto a svegliare prima te, non me che sono la sua donna. Credimi, a me piace la tua parte ironica e divertente, sono anche io così.