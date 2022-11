Gabriel Garko per ora non molla: nonostante l’infortunio subito durante le prove di Ballando con le Stelle, l’attore dovrebbe rimanere in gara nel dancing show di Rai1 almeno per le prossime due settimane. Ad annunciarlo è stato lo stesso Garko in compagnia di Milly Carlucci, comparso oggi pomeriggio con un video diramato sui suoi profili social personali e su quelli legati a Ballando con le Stelle.

Garko ha ricevuto oggi la conferma della rottura del tendine, che come ha spiegato è rimasto dolorosamente legato all’osso, costringendolo così ad assumere antidolorifici per poter sostenere quotidianamente il dolore che gli provoca. Ciononostante anche il prossimo sabato scenderà in pista con Giada Lini, proponendo una coreografia in maniera non dissimile da quanto fatto nel corso della scorsa puntata.

La prossima settimana arriverà però per lui il momento di operarsi: l’operazione, che sarà condotta dal dottor Giovanni Di Giacomo, avverrà mercoledì 9 novembre e Garko si è già sbilanciato sulla sua partecipazione alla puntata di sabato 12 (“dovrei esserci”).

Considerando che verrà dimesso dall’ospedale il giorno successivo all’operazione, i tempi di ripresa saranno necessariamente brevi e dunque non ci si potrà aspettare anche per la sesta puntata una coreografia particolarmente elaborata, perché probabilmente Garko dovrà impiegare un po’ di tempo per recuperare la piena funzionalità del braccio.

Per ora ci si barcamena così dalla parti di Ballando con le Stelle, in attesa di capire quello che accadrà con l’altra grave infortunata di questa edizione, ovvero Luisella Costamagna. Sabato sera riuscirà a scendere in pista con una coreografia pensata dal maestro Pasquale La Rocca o questa settimana arriverà in maniera inappellabile il ritiro dalla gara?