Oggi Luisella Costamagna ha partecipato a Oggi è un altro giorno senza il partner di Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca. A dimostrare particolare stupore è stata per prima la stessa Serena Bortone, che colpita dell’assenza del maestro ha chiesto alla Costamagna: “Ma dov’è Pasquale?”. Costamagna ha prontamente risposto: “Sabato mi ha detto che andava a comprare delle sigarette”.

Nel corso dell’intervista è rispuntato il caso La Rocca, dato che sabato sera al termine dell’esibizione il maestro ha lasciato da sola Luisella Costamagna per le interviste, compresa quella all’inviato di Oggi è un altro giorno Domenico Marocchi, oltre che per le dichiarazioni raccolte per la pagina Instagram di Ballando con le Stelle. Il buon Marocchi notando l’assenza di Pasquale La Rocca, ha subito chiesto sabato sera spiegazioni circa l’assenza e la Costamagna se n’è uscita con un: “Mi si è ritirato il ballerino”.

L’assenza di oggi pomeriggio a Oggi è un altro giorno non è però riconducibile a quanto verificatosi sabato sera perché La Rocca ha mostrato nelle sue stories Instagram un messaggio ricevuto questa mattina dalla redazione del programma pomeridiano di Rai1, in cui gli si comunicava che per “cambi di contenuti” all’interno della scaletta la sua partecipazione per oggi non era più prevista.

Ma cosa sarebbe accaduto sabato sera? Da quanto raccolto da TvBlog, il ballerino, come mostrato oggi anche dalle immagini di Oggi è un altro giorno, sarebbe uscito con furia dall’Auditorium dopo essersi esibito con Luisella Costamagna, con tanto di autori che lo avrebbero seguito per placarlo. Non è chiaro quale sia il motivo della sfuriata, ma pare riconducibile alla rivalutazione fatta sulla pista dalla coppia, che contrariamente a quanto deciso prima dell’inizio della puntata non si è ritirata dal programma, esibendosi infine in maniera improvvisata.

Al maestro dunque non sarebbe andata giù la scelta della partner o la spettacolarizzazione della loro scelta, con tanto di suggerimenti su come comportarsi in pista per non farsi squalificare arrivati sia dalla giurata Carolyn Smith sia dal ballerino e ora giudice popolare Simone Di Pasquale, oggi presente in studio a Oggi è un altro giorno con Luisella Costamagna?