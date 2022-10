Dopo Luisella Costamagna, è il turno di Gabriel Garko: arriva, infatti, un nuovo infortunio a colpire il cast di Ballando con le Stelle. L’attore si sarebbe infortunato nel corso delle prove svoltesi oggi in studio.

A dare l’annuncio è stata Milly Carlucci tramite i profili social della trasmissione: “Questo è stato un pomeriggio abbastanza complicato qui a Ballando con le Stelle. Durante le prove Gabriel Garko purtroppo si è fatto male in un braccio in una maniera che ci è subito parsa piuttosto seria. Attualmente è a Villa Stuart e siamo tutti attorno a lui per cercare di dargli tutto il conforto, tutto il supporto possibile e immaginabile, ma adesso in realtà tutto è nelle mani dei medici che ci devono dire come possiamo gestire questa situazione”.

La conduttrice ha poi aggiunto: “Chiaramente da parte nostra c’è l’affetto più grande, il più grande in bocca al lupo: sicuramente lo vogliamo rivedere qui in pista sabato e lo aspettiamo qui in pista sabato, ma attendiamo sviluppi”. Solo quindi nelle prossime ore si capirà di che natura è l’infortunio che ha contratto oggi pomeriggio Garko nel svolgere le prove in studio.

Da quella che sarà la sua condizione di salute dipenderà certamente la sua partecipazione alla puntata di sabato, che come già visto nel caso della Costamagna non è detto che sia compromessa: sicuramente però sarà necessario rivedere la coreografia e per farlo Gabriel Garko e Giada Lini avranno al massimo a disposizione un giorno.

Se non si dovesse avverare la più rosea delle aspettative, il rischio è quello di non vedere scendere per nulla in pista Garko o di vederlo fare come fatto settimana scorsa da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.