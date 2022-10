Cade la prima tegola su Ballando con le Stelle: arriva oggi, infatti, l’annuncio dell’infortunio di Luisella Costamagna. La giornalista, che ha sorpreso positivamente la giuria nel corso della prima puntata, con il tango ballato insieme al maestro Pasquale La Rocca, ha infatti annunciato tramite un post sui suoi profili social la notizia.

“Mannaggia, ci avevate detto che avevamo “spaccato” ed effettivamente mi sono spaccata… ahi. Ho avuto un infortunio al ginocchio e ora sono così. Domani i medici mi diranno se sabato posso provare a ballare” ha spiegato Costamagna, aggiungendo poi un invito a votare comunque la card social che sarà caricata sui social di Ballando con le Stelle in occasione della seconda puntata.

Nella giornata di domani dunque si saprà se la coppia Costamagna-La Rocca potrà scendere in pista nel corso della serata di sabato, anche se il maestro ha già spiegato in una storia postata su Instagram che i due non sono riusciti ad allenarsi nel corso della settimana.

Dunque l’infortunio avrebbe compromesso tutta la settimana di allenamento e se anche alla fine la coppia potesse scendere in pista, sarebbe solo per un’esibizione simbolica, limitata eventualmente alle prove che i due potranno fare nella giornata di domani.

Così anche la diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle si apre con un infortunio e per di più a una coppia che era risultante promettente al debutto: il punteggio totalizzato da Costamagna-La Rocca per la loro prima esibizione era stato pari a 42 punti, con un “veramente eccezionale” pronunciato da Carolyn Smith (voto: 9), che ha espresso insieme a Guillermo Mariotto (voto: 10) la votazione più alta per la coppia.