Di replica in replica, anche Mediaset non si fa scappare l’opportunità di riproporre qualche suo titolo in questi mesi estivi. E così, per agosto, Canale 5 ha deciso di mandare in onda le repliche della prima (e per ora unica) stagione di Fratelli Caputo, la fiction con Nino Frassica e Cesare Bocci che nel 2019 ottenne un discreto apprezzamento da parte del pubblico. Avete bisogno di rinfrescarvi la memoria? Nessun problema: proseguite nella lettura!

Fratelli Caputo, puntate

Prima puntata, 10 agosto 2022

Roccatella é un piccolo borgo siciliano senza tempo. Qui, Nino Caputo, un artista che gestisce un’agenzia di improbabili saltimbanchi, sfiderà alle prossime elezioni comunali un terribile avversario. Si tratta di Alberto Caputo, il suo fratellastro milanese, mai visto e conosciuto. Nino è stato sobillato dalla madre Agata a contrastare l’invasore. La donna non ha mai perdonato al defunto ex marito il tradimento e la sua nuova vita in continente. Alberto, per fronteggiare il fratello, chiama così da Milano la famiglia. Ed ecco Patrizia, insieme all’adolescente Barbara e a Giacomino. Dovranno dividere il casale non solo con Nino ed Agata ma anche con Turi, un aiutante di Nino, e con Rosalia, la domestica. E mentre Patrizia spera in una convivenza a tempo determinato (giusto il tempo delle elezioni), Barbara è sempre più insofferente.

Fratelli Caputo, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima stagione sono quattro, ciascuna della durata di circa cento minuti, in onda una per serata, per quattro prime serate ed altrettante settimane. La replica della prima stagione inizia mercoledì 10 agosto 2022, quindi quella dell’ultima puntata andrà in onda il 31 agosto.

Fratelli Caputo, la trama

A Roccatella, piccolo borgo siciliano a pochi metri dal mare, vivono da sempre Nino Caputo (Frassica), impresario artistico, e sua madre Agata (Aurora Quattrocchi). I due sono stati abbandonati da Calogero Caputo, già sindaco di Roccatella, anni prima, quando Nino era piccolo.

Durante un viaggio di lavoro a Milano, infatti, Calogero s’invaghì di Franca (Anna Teresa Rossini), con cui mise su famiglia. Oggi, suo figlio Alberto (Bocci), uomo realizzato nella vita, decide di andare nel paese d’origine del padre e di seguirne le orme, candidandosi lui stesso a primo cittadino.

Alberto è convinto che Nino ed Agata abbiano dimenticato quello spiacevole episodio e che lo accoglieranno a braccia aperte: così non è. Agata, in particolare, è così furiosa di vederlo che spinge Nino a candidarsi a sua volta. Parte così una campagna elettorale che vede i due scontrarsi su vari fronti.

Il tutto, mentre Alberto, sua moglie Patrizia (Sara D’Amario) ed i figli Barbara (Giorgia Boni), Andrea (Riccardo De Rinaldis) e Giacomo (Riccardo Antonaci) devono abituarsi alla vita nella dependance del casale in cui vivono Nino ed Agata e che scopre essere di sua proprietà.

Fratelli Caputo, il cast

Le foto di Fratelli Caputo, la fiction di Canale 5 Guarda le altre 23 fotografie → Nino Frassica e Cesare Bocci interpretano la strana coppia al centro della storia, i due fratelli Caputo che si incontrano e scontrano nel corso degli episodi. Insieme a loro, però, ci sono anche altri attori ed attrici, alcuni dei quali anche molto giovani, oltre a una guest-star speciale.

Nino Frassica è Nino Caputo: un artista che non hai mai avuto l’opportunità giusta per sfondare e che ora gestisce un’agenzia con cui organizza spettacoli in cui si esibisce lui stesso. Il padre, Calogero, lo abbandonò da piccolo, lasciandolo solo con la madre Agata (Aurora Quattrocchi). E’ con lei che vive ancora, vittima di un senso di colpa che gli ha impedito nel corso degli anni di accasarsi. Frassica, attore comico molto richiesto in tv, è anche nel cast di Don Matteo fin dalla prima stagione, ma ha anche recitato ne La mafia uccide solo d’estate ed è nel cast fisso del Tavolo di Che Tempo Che Fa.

Cesare Bocci è Alberto Caputo: il figliastro di Calogero che, dopo aver abbandonato Nino ed Agata, si trasferì a Milano, dove ha messo su famiglia con la nuova compagna Franca. Alberto decide di seguire le orme del padre, che di Roccatella fu sindaco, e si sposta al sud per candidarsi primo cittadino del paese. Bocci è diventato famoso grazie al ruolo di Augello ne Il Commissario Montalbano, mentre di recente è stato conduttore de Viaggio nella Grande Bellezza ed attualmente di Imperfetti sconosciuti.

Aurora Quattrocchi è Agata: madre di Nino e moglie di Calogero, abbandonata dal marito anni prima e che non ha dimenticato il tradimento. L’attrice ha lavorato molto al teatro ed al cinema, comparendo in film come “Mery per sempre” e “I cento passi”, mentre in tv ha recitato in Squadra Antimafia-Palermo Oggi e La mafia uccide solo d’estate.

Sara D’Amario è Patrizia: moglie snob e raffinata di Alberto, cerca di adattarsi alla vita di provincia di Roccatella, stando accanto al marito. Tra le numerose fiction in cui ha recitato, da citare Sacrificio d’amore, I segreti di Borgo Larici, I topi e Centovetrine.

Riccardo de Rinaldis è Andrea Caputo: figlio maggiore di Alberto e Patrizia, apparentemente un ragazzo senza macchia. Diplomatosi con il massimo dei voti, studia Economia, ma il suo segreto è diventare cantautore. E’ anche nel cast di Luce dei tuoi occhi, nei panni di Luca.

Giorgia Boni è Barbara Caputo: altra figlia di Alberto e Patrizia, adolescente che mal digerisce la decisione dei genitori di trasferirsi per l’estate a Roccatella. È l’unica a conoscere la passione segreta di Andrea. Ha recitato in Maggie & Bianca Fashion Friends, Radio Teen ed ha commentato lo Junior Eurovision Song Contest.

Riccardo Antonaci è Giacomo: il figlio più piccolo di Alberto e Patrizia, l’unico a riuscire ad aprire un varco nel cuore di Agata che, sebbene mostri disinteresse nei suoi confronti, inizia a gradire la sua presenza. Ha recitato in Mentre ero via.

Vitalba Andrea è Carmela: plurivedova che prova dei sentimenti per Nino ma che non è ancora riuscita a fare breccia nel suo cuore.

Giancarlo Commare è Simone: aspirante attore che si rivolge all’agenzia di Nino per mettere in scena un suo spettacolo e che, invece, si trova coinvolto nel piano del protagonista per mandare a casa il fratellastro. Commare, dopo aver recitato ne Il Paradiso delle Signore e Vite in fuga, è stato protagonista del film-tv Rinascere.

Francesco Guzzo è Turi: tuttofare di Nino, colui che lo aiuta a tenere i piedi per terra e che vive nella dependance del casale in cui Nino ed Alberto dovranno convivere.

Anna Teresa Rossini è Franca: la seconda moglie di Calogero, madre di Alberto, che raggiunge a Roccatella. L’attrice ha recitato nel film “Pensavo fosse amore… invece era un calesse”, mentre in tv ha partecipato a College.

Fratelli Caputo, c’è anche Red Canzian

Nel terzo episodio della serie compare anche Red Canzian nei panni di se stesso. L’ex Pooh giunge a Roccatella per partecipare ad una serata di beneficenza voluta da Nino per raccogliere fondi per sistemare il tetto della scuola. Nino finge di conoscerlo: a salvarlo dalla brutta figura è Giacomo.

Fratelli Caputo, regista e sceneggiatori

La fiction è stata diretta da Alessio Inturri, già dietro la macchina da presa de L’Onore e il Rispetto e Furore. A scrivere la sceneggiatura Valentina Capecci (Il sangue e la rosa, Pupetta) e Valter Lupo. La serie è prodotta dalla Ciao Ragazzi di Claudia Mori e da Rti.

Fratelli Caputo, dov’è stato girato?

Sebbene la serie tv sia ambientata in Sicilia, le riprese sono state effettuate in Puglia. In particolare, il set è stato allestito a Nardò (Lecce) e nelle frazioni di Santa Maria al Bagno, Santa Caterina e Sant’Isidoro, a Gorgognolo (Brindisi) ed a Santa Cesare Terme (Lecce). Le riprese sono cominciate nel marzo 2019 e sono durate quattordici settimane.

Fratelli Caputo e Paolo Bonolis?

L’assonanza del cognome può trarre in inganno: durante una storica puntata di Tira & Molla, il 1° aprile 1998, il conduttore del quiz Paolo Bonolis ebbe una telefonata con due fratelli, che di cognome fanno Capone, che misero in serie difficoltà il conduttore, il quale cercava in tutti i modi di dare loro i giusti indizi per dare la risposta esatta alla domanda loro posta e vincere il montepremi. Potete vedere il video in alto.

Fratelli Caputo 2, quando esce?

La serie ha avuto un buon riscontro di pubblico, con oltre 3,3 milioni di telespettatori (14,8%) di telespettatori alla prima puntata. Eppure, ad oggi Mediaset non ha confermato una seconda stagione della fiction, anche se Sara D’Amario, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, aveva detto che il finale aperto della prima stagione serviva proprio a dare un seguito alla storia. Ad oggi, però, non ci sono notizie circa la produzione di nuovi episodi.

Fratelli Caputo, dove vederlo in streaming?

Come detto, la serie è in replica su Canale 5, quindi è già disponibile su MediasetInfinity, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale della fiction.