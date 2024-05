Nuove anticipazioni di sabato 11 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful dell’11 maggio (s33 ep. 166-167-168): Steffy e Finn chiamati a testimoniare

Deacon va a trovare Sheila

Nella sala visite della prigione, Sheila (Kimberlin Brown) cerca di convincere Bill (Don Diamont) della sincerità dei sentimenti che prova per lui. Taylor (Krista Allen), nel frattempo, va a trovare la sua ex-nemica Brooke (Katherine Kelly Lang) per gioire insieme a lei per l’imminente testimonianza di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) contro Sheila. Quest’ultima riceve anche la visita di Deacon (Sean Kanan).

Brooke e Taylor aspettano la condanna di Sheila

Deacon, convinto che Sheila stia per essere condannata, le promette di non abbandonarla mai. Mentre Steffy e Finn stanno per essere chiamati dal giudice, Bill li avvicina per ribadire i rischi che corre Taylor se testimonieranno contro Sheila. Brooke e Taylor, nel frattempo, pranzano insieme e provano abiti come due grandi amiche, aspettando la sicura condanna di Sheila.

