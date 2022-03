Focus ascolti: la top ten dei programmi del day time 2022

Quali sono i programmi con lo share più alto del territorio del day time da inizio anno ad oggi? A questa domanda risponderà oggi la nostra rubrica di Focus ascolti. Prenderemo in esame dunque tutti i programmi che popolano il day time della nostra televisione, cioè che vanno in onda fra le 7 del mattino e le 20:29, calcolando la loro media dello share delle loro emissioni finora trasmesse. I dati vengono calcolati dal primo gennaio 2022 ad oggi e abbiamo preso in considerazione trasmissioni che hanno una durata maggiore di 15 minuti.

Il programma più visto del day time è Uomini e donne con una media del 22,91% di share. Il programma diretto e condotto da Maria De Filippi va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. Al secondo posto il gioco a premi di Rai1 condotto da Flavio Insinna L’eredità. Il programma va in onda dalle ore 18:50 e fino a ridosso del Tg1 delle ore 20 e ottiene una media del 22,38% di share.

Medaglia di bronzo di questa top ten dei programmi più visti del day time televisivo va al programma del fine settimana mattutino di Rai1 Unomattina in famiglia. Il programma condotto storicamente da Tiberio Timperi, a cui si sono aggiunte Monica Setta ed Ingrid Muccitelli, domina gli ascolti del mattino del sabato e della domenica di Rai1 con una media del 22,17% di share.

Scendiamo ora dal podio ed occupiamoci degli altri 7 posti di questa nostra classifica, dove troviamo al quarto posto Linea verde, il settimanale di agricoltura territorio ed ambiente di Rai1 condotto da Peppone e Beppe Convertini che ottiene una media del 20,26% di share, mentre al quinto posto di questa nostra top ten troviamo Paesi che vai, il programma di Livio Leonardi che va in onda il sabato mattina su Rai1 con una media del 18,98% di share. Siamo al sesto posto con Amici di Maria De Filippi, dato della domenica pomeriggio con una media del 18,96% di share, subito dopo c’è Avanti un altro, il preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con una media del 18.68% di share. Ottavo posto per Domenica in, lo storico contenitore della domenica pomeriggio della Rete 1 diretto e condotto da Mara Venier che ottiene finora una media del 18,54% di share.

Siamo agli ultimi 2 posti di questa top ten dei programmi con lo share più alto del day time televisivo nella nostra rubrica di Focus ascolti e al nono posto troviamo Mattino 5 news con il 18,39% di share, mentre al decimo posto c’è il Forum di Barbara Palombelli su Canale 5 con il 18,01% di share.