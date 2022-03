Unomattina in famiglia, programma e conduttori confermati anche per la prossima stagione su Rai1

E’ il programma leader della mattina del fine settimana di Rai1. Anzi, dovremmo dire, leader dell’intero arco costituzional-televisivo italico di quella fascia. Unomattina in famiglia, il programma che è approdato su Rai1 qualche stagione fa dopo essere nato su Rai2 grazie a Michele Guardì ed aver battezzato televisivamente parlando gente come Alberto Castagna, Alessandro Cecchi Paone e Massimo Giletti, tanto per fare alcuni nomi a caso, rompe spesso e volentieri il muro del 20% di share, cosa difficilissima nella televisione di oggi.

Lo fa non solo, come qualcuno in maniera semplicistica direbbe, perchè su Canale 5 non è onda Mattino 5, programma con cui si deve confrontare quotidianamente Unomattina (che presto e finalmente avrà il suo Aldebaran, vivaddio) ma sopratutto perchè è confezionato e condotto in un modo estremamente appetibile per il pubblico del fine settimana mattutino. Una confezione e una conduzione che ha trovato nel team a tre formato dal decano del gruppo Tiberio Timperi con Monica Setta e Ingrid Muccitelli, la perfetta quadratura del cerchio.

Con Timperi che ha dimostrato da sempre la sua bravura e la sua preparazione nella conduzione televisiva, sopratutto in diretta e in programmi che sappiano coniugare le news a temi più leggeri, con la Setta che da buona giornalista di lungo corso ha saputo negli anni entrare in sintonia con le dinamiche della nostra televisione, sopratutto quella di infotainment e la Muccitelli che, con quella sua aria da eterna Alice nel paese delle meraviglie, inquadra quel senso di popolare serenità, marchio di una rete come deve essere Rai1.

Insomma una conduzione a tre, stile Ricchi e poveri perfetta per un programma com’è e come deve essere Unomattina in famiglia pronto dunque a tornare nel prossimo autunno (magari con una durata oraria maggiore) nei fine settimana mattutini della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.