Torna nel prime time estivo del martedì di Rai3 l’appuntamento informativo di Filorosso. Dopo l’edizione del 2022 condotta da Giorgio Zanchini e quella dello scorso anno governata da Manuela Moreno, il programma della direzione approfondimenti della televisione pubblica torna in onda in questa estate 2024 con una edizione per la verità più breve.

Filorosso nell’estate “olimpica” del 2024

Il programma che presiede l’appuntamento informativo della prima serata di Rai3 partirà infatti solo alla fine del mese di luglio/ inizio agosto, questo perchè gli sforzi economici di Rai per la prossima estate sono stati concentrati sull’evento sportivo dell’anno: le Olimpiadi di Parigi. L’edizione 2024 di Filorosso dunque dovrebbe avere una durata fra le sei e le otto puntate.

Il cambio di conduzione

Cambio di conduzione per questa edizione di Filorosso. Manuela Moreno, padrona di casa dell’edizione dell’anno passato, ha deciso di concedersi un’estate di riposo. Dopo una stagione che l’ha vista impegnata nella conduzione di Tg2 Post, senza tralasciare il suo impegno nel varietà di Fiorello Viva Rai2, dove aveva il ruolo di inviata d’assalto, era necessaria una pausa.

Federico Ruffo conduttore di Filorosso 2024

L’edizione 2024 dunque di Filorosso avrà un volto differente alla conduzione. Il conduttore sarà Federico Ruffo, che viene promosso in un programma di prima serata dal sapore squisitamente informativo. Questo può essere un test per Ruffo per valutare le sue capacità in una trasmissione di questo tipo.

Federico Ruffo naviga nei mari televisivi da parecchio tempo e su svariate trasmissioni. Entra in Rai nel 2001 nella redazione del varietà della prima rete La vita in diretta. Poi l’approdo nei programmi informativi di Rai2 e di Rai3. Poi arrivano le Iene, quindi su La7 a Omibus estate, poi il Tg5, quindi il ritorno in Rai nel 2011 nella redazione di Presa diretta. Poi ancora Report, quindi a Il posto giusto, FarWeb, fino all’approdo a Mi manda Rai3. Ora, nell’estate 2024, eccolo approdare alla conduzione di questa edizione -breve- di Filorosso. Programma in onda nel prime time del martedì di Rai3 fra la fine di luglio e l’inizio di agosto, per sei/otto settimane.