Mi manda Raitre 2021-2022: conduttore, orario, puntate e contatti

Mi manda Raitre torna in onda nella nuova stagione televisiva dopo aver spento nella scorsa annata trenta candeline, festeggiando l’anniversario della data di esordio assoluto, quando alla conduzione della trasmissione vi era Antonio Lubrano. Il programma passa dalla collocazione nel daytime feriale di Rai 3 alle mattine del weekend della medesima rete.

Mi manda Raitre 2021-2022: conduttore

Confermato alla conduzione della trasmissione da sempre considerata emblema del Servizio Pubblico Federico Ruffo, arrivato al timone del programma lo scorso anno, dopo l’uscita di Salvo Sottile. Nella scorsa edizione il giornalista, proveniente dalla redazione di Report e con due precedenti esperienze alla conduzione (Il posto giusto e FarWeb), ha condiviso la guida di Mi manda Raitre con Lidia Galeazzo, che ha lasciato il programma al termine dell’ultima puntata della scorsa stagione televisiva e che ora dovrebbe essere impegnata in un nuovo progetto, realizzato insieme a Rai per il Sociale, in onda sempre su Rai 3.

Mi manda Raitre 2021-2022: orario

Il programma, cambiando giorni di palinsesto, va in onda in una collocazione oraria leggermente differente rispetto alle scorse edizioni. Ogni puntata inizia alle 9:00 e termina circa alle 10:30.

Mi manda Raitre 2021-2022: puntate

Da cinque appuntamenti settimanali Mi manda Raitre passa ad averne solamente due, collocati nel fine settimana. Il programma va in onda, infatti, il sabato e la domenica mattina, in seguito ad Agorà weekend. Prevista quindi una riduzione complessiva del numero di puntate all’interno dell’edizione 2021-2022.

Mi manda Raitre 2021-2022: contatti

Per contattare la redazione del programma che dà voce a chi ha subito un torto o è vittima di un’ingiustizia si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o inviare una missiva a Centro Rai Saxa Rubra, largo Villy de Luca 4, 00188 Roma.

Mi manda Raitre 2021-2022: RaiPlay

Le puntate della trasmissione sono seguibili in diretta streaming sul sito RaiPlay e recuperabili sulla medesima piattaforma una volta terminata la messa in onda su Rai 3.