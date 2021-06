È terminata oggi la prima stagione di Mi Manda Rai Tre post Sottile: dopo infatti quattro edizioni condotte dal giornalista, ora approdato a I Fatti Vostri, dove rimarrà anche la prossima stagione televisiva, quest’anno la conduzione dello storico programma nato con il volto di Antonio Lubrano è passata nelle mani di Lidia Galeazzo e Federico Ruffo, lei proveniente da Chi l’ha visto? e lui dalle inchieste di Report e Presa Diretta.

Quella che si è conclusa questa mattina parrebbe però essere anche l’ultima, almeno per il momento, edizione di Mi Manda Rai Tre in onda nelle mattine feriali: a partire dal prossimo autunno, secondo quelle che sono le indiscrezioni, il programma, da sempre considerato incarnazione autentica del Servizio Pubblico, dovrebbe passare nel weekend e, stando a quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, dovrebbe veder impegnato nella conduzione il solo Federico Ruffo, mentre Lidia Galeazzo passerebbe ad occuparsi di non meglio specificati “nuovi progetti”.

Nei saluti al termine dell’ultima puntata, i due giornalisti hanno voluto riproporre il promo dello scorso settembre che, andando a lanciare il ritorno di Mi Manda Rai Tre, sottolineava i trent’anni che il programma avrebbe compiuto nel corso della stagione. Al rientro in studio, dopo la clip, a prendere la parola è stata la Galeazzo, visibilmente emozionata:

Questi trent’anni e quest’anno particolarmente difficile in cui vi abbiamo tenuto compagnia sono stati possibili grazie alle grandi professionalità dell’azienda – i nomi li avete visti tutti sotto: senza di loro non ci saremmo stati noi, non ci sarebbero stati ascolto e risposte alle vostre storie.

È intervenuto poi anche Ruffo:

Nel corso di quest’anno abbiamo anche dovuto imparare a gestire il fango, che è una cosa che per noi era nuova. Devo dire grazie anche a quei colleghi con poca spina dorsale che ce l’hanno gettato addosso, perché ci hanno permesso di fare una cosa: ho scoperto di avere una collega con una spina dorsale incredibile. È stato bello anche per questo.

Prima di cedere la linea ad Elisir, dopo lo scambio di ringraziamenti reciproci fra i due conduttori, Ruffo ha aggiunto, come anche più volte ripetuto nel corso della puntata: “Ci si rivede in autunno”. Lui sicuramente ci sarà.