Siamo alla fine dell’anno ed è tempo per la nostra rubrica di focus ascolti di andare a stilare il bilancio definitivo dell’anno appena terminato. Dopo aver visto gli ascolti definitivi della garanzia autunnale 2024, ora vediamo quelli dell’intero anno che sta per terminare. Vediamo dunque insieme i dati medi del totale giornata e delle singole fasce orarie dal 1 gennaio al 25 dicembre 2024.

Partiamo come ovvio dal totale individui e dal totale giornata. La rete più vista resta sempre Rai1 con una media del 18,22% di share. Segue al secondo posto Canale 5 con una media del 17,11% di share, quindi al terzo c’è Rai3 con una media del 6,43% di share. Quarta piazza per Rai2 con una media del 5,65% di share e quinto posto per Italia 1 con una media del 4,76% di share. Sesto posto per Rete 4 con una media del 4,24% di share e chiusura per La7 che ottiene una media nell’anno solare che sta per terminare del 3,86% di share. Abbiamo poi Tv8 con una media del 2,45% di share e Nove con il 2,3% di share.

Passiamo ora alle varie fasce orarie partendo da quella principale, quella cioè del prime time in cui vediamo nettamente in testa Rai1 con una media del 21,92% di share, grazie naturalmente al grande exploit dell’Affari tuoi di Stefano De Martino. Segue Canale 5 a quasi 7 punti di distanza da Rai1. La prima rete commerciale italiana ottiene infatti in prime time una media del 15,02% di share. Sorprendente terzo posto per Italia 1 che ottiene nel prime time del 2024 il 6,12% di share, grazie naturalmente al suo telefilm NCIS e all’opportuno raddoppio di messa in onda.

Quarta piazza per La7 che ottiene un ottimo 5,48% di share, precedendo le altre più blasonate reti partendo dal quinto posto occupato da Rai3 con una media del 5,41% di share. Sesta piazza per Rai2 con una media del 5,17% di share e settimo posto per Rete 4 con una media del 4,38% di share. Nove ottiene qui il 3,2% di share, mentre Tv8 il 2,5%. Il totale di tutte le altre reti risulta essere del 36,5% di share.

Ora vediamo velocemente nel nostro focus ascolti tutte le altre fasce orarie. Partiamo da quella della prima mattina, cioè dalle 7 alle 9. Qui comanda Canale 5 con una media del 19,34% di share. Segue Rai1 con il 16,24%, quindi al terzo posto abbiamo Rai3 con il 6,34% di share. Quarta posizione per Rai2 con il 5,32% di share, quindi quinto posto per La7 con il 4,33%, sesta posizione per Italia 1 con il 2,37%, quindi Rete 4 con il 2,3% di share. Abbiamo poi il 2,29% di Nove e l’1,6% di Tv8.

Fascia del mattino, fra le 9 e mezzogiorno. Primo posto per Rai1 con il 18,34% di share. Medaglia d’argento per Canale 5 con il 16% di share, quindi bronzo per Rai2 con il 6,25% di share. Fascia del mezzogiorno vinta da Canale 5 con il 19,46% di share. Secondo posto per Rai1 con il 17,29% e terzo per Rai2 con l’8,3% di share.

Fascia pomeridiana vinta da Canale 5 con il 19% di share. Medaglia d’argento per Rai1 con il 15,38% di share, mentre al terzo posto troviamo Rai2 con il 6,52% di share. Preserale vinto sempre da Rai1 con il 22% di share. Segue Canale 5 con il 17,85% di share. Terzo posto per Rai3 con il 10% di share.

Chiudiamo il nostro focus ascolti con la seconda serata in cui abbiamo un sostanziale pareggio fra Rai1 e Canale 5 che ottengono rispettivamente il 15,70% e il 15,72% di share. Segue Italia 1 con il 6,24% di share e Rete 4 con il 5,62% di share.