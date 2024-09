Focus ascolti Agosto 2024, come sono andate le ammiraglie?

Come è andato questo agosto televisivo appena terminato dell’anno 2024? Vediamo nella nostra storica rubrica di Focus ascolti. Mentre la Lega cerca di portarsi a casa tutto il possibile e l’impossibile per la nuova governance Rai (chi troppo vuole nulla stringe, dice un vecchio adagio) la Tv continua ad andare in onda. Fortunatamente diciamo noi. Anche se ad agosto la maggior parte degli italiani sta in vacanza, giustamente la televisione, sopratutto il servizio pubblico, deve andare avanti. In questo Rai e Mediaset hanno raggiunto un tacito accordo, con i programmi informativi del mattino e del pomeriggio che sono andati in onda continuamente in diretta e con l’intrattenimento che ha vissuto di puntate inedite e alcune in replica nelle settimane ferragostane (per ovvie turnazioni di ferie del personale).

Il focus ascolti delle fasce day time ad agosto delle 2 reti ammiraglie

Ma come sono andati gli ascolti di queste tre settimane di agosto? I dati di questo post partono dal 12 agosto e arrivano al 31, tralasciando dunque i primi 11 giorni dominati dalle Olimpiadi parigine su Rai2. Questo anche per fare un confronto con il medesimo periodo dell’anno scorso. Ci occupiamo proprio dei periodi di messa in onda delle trasmissioni nate e realizzate proprio per l’estate 2024.

Unomattina estate supera Morning news

Partiamo dalla fascia del mattino con in campo le dirette su Rai1 di Unomattina estate e su Canale 5 di Morning news. Nella fascia oraria 9-11:30 vince Rai1 con una media del 17,5% di share con il suo Unomattina estate, sostanzialmente stabile sul 2023. Canale 5 che contrapponeva Morning news ottiene invece una media del 15,4% di share, in crescita di mezzo punto rispetto all’anno passato.

La fascia del mezzogiorno fra le repliche di Forum, Camper ed il Tg5

Nella fascia del mezzogiorno che va dalle 12 alle 13:30 Rai1 con Camper ottiene ad agosto una media del 16,2% di share in calo di un punto rispetto al medesimo periodo del 2023. Canale 5 ottiene invece una media del 18,7% di share, in calo di un punto rispetto all’anno scorso (qui oltre alle repliche di Forum c’era l’edizione delle 13 del Tg5).

L’exploit di Estate in diretta 2024 che cresce e supera Pomeriggio cinque

Proseguiamo questa nuova puntata della nostra rubrica di Focus ascolti con la fascia del pomeriggio, quella che va dalle 17 alle 18,45 che è vinta da Rai1 che con Estate in diretta 2024 ottiene una media del 17,3% di share in crescita dell’1,8% di share rispetto allo scorso anno. Canale 5 in questa fascia, in cui trasmetteva Pomeriggio 5 estate, ottiene una media del 13% di share, sostanzialmente stabile rispetto al medesimo periodo del 2023.

Il preserale, la vittoria di Reazione a catena ed il calo di due punti e mezzo

Passiamo alla fascia del preserale che va dalle 18:45 alle 19:55, dove vediamo in testa Rai1 che con Reazione a catena ottiene una media del 21,8% di share, ma in calo di due punti e mezzo rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Canale 5 in questa fascia oraria ottiene una media del 16,2% di share con le repliche di The wall, in crescita di due punti rispetto all’agosto 2023.

La fascia dei Tg delle ammiraglie delle ore 20

Chiudiamo la puntata odierna di focus ascolti dando un’occhiata alla fascia 20-20:30 occupata dai principali telegiornali della sera delle due reti ammiraglie. Vince Rai1 che con il Tg1 delle ore 20 ottiene ad agosto (post Olimpiadi) una media del 23,6% di share, ma in calo dell’1,4% di share rispetto al medesimo periodo del 2023. Canale 5 in questa fascia oraria con il Tg5 ottiene una media del 19,6% di share in calo di un punto rispetto all’agosto 2023.