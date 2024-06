Estate in diretta si costruisce in casa il suo traino (di successo) che la spinge a sfondare il 20% di media. In arrivo uno stop a luglio, vediamo il perchè

Se c’è una cosa che abbiamo imparato rispetto al successo di un programma televisivo questa è sicuramente il traino. Almeno una delle cose più importanti. Ci riferiamo naturalmente al programma che precede una determinata trasmissione. Tanti sarebbero gli esempi, ci limitiamo a farne uno perchè è di stretta attualità. Di attualità perchè sta accadendo proprio in queste settimane, precisamente nella programmazione pomeridiana di Rai1. Il riferimento in questione riguarda Estate in diretta.

Estate in diretta una stagione di successo

Programma questo che sta andando benissimo con medie di ascolto del 19% di share e tutto questo nonostante un traino davvero risibile, quello cioè delle repliche della fiction Lux Un passo dal cielo. Repliche che fanno scendere la curva di Rai1 al 10% di share, meno della metà del livello di share che nella stessa fascia totalizza Canale 5 con il suo indomito trenino delle soap. Questo costringe il programma di Rai1 a compiere un cammino in salita davvero difficile, cammino che fa però con le proprie gambe.

L’importanza del traino

Infatti se la Rete non ha risorse se non repliche, ecco che il traino Estate in diretta se lo fa da sola. E’ in onda dalle quattro e un quarto circa di tutti i pomeriggi Estate in diretta Start con un programma, solitamente mono tematico, che serve appunto a raccogliere il pubblico, come si fa solitamente nei primi 15 minuti di una diretta Instagram. Tutto questo per poi partire da subito (si fa per dire dopo il Tg1 delle 17) con quante più teste possibili.

In questo Estate in diretta Start fa il suo dovere. Infatti come le curve che vi abbiamo mostrato più di una volta, la linea blu di Rai1 s’inerpica dal 10% circa della fine della replica di Un passo dal cielo, fino a sfondare il muro del 20% nella prima mezz’ora del programma con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, per poi ottenere ormai una media del 19% di share circa con punte anche del 22%. Tutto ciò è importante, tanto che questo “Start” sarebbe dovuto terminare con la fine di giugno, ma proseguirà ancora per la prima settimana di luglio e poi per tutto il mese di agosto.

Stop a luglio per “Estate in diretta Start” che torna ad agosto

Ci sarà però uno stop nelle tre settimane finali di luglio, questo per consentire la registrazione di alcune puntate di agosto di Camper. Già perchè nel medesimo studio di via Teulada in Roma vanno in onda ben tre trasmissioni di Rai1: Estate in diretta, Camper e Unomattina estate. Se Estate in diretta e Unomattina estate devono andare per forza in diretta per ovvi motivi, Camper può essere registrato. Tutto questo per consentire al personale Rai le classiche ferie di agosto. In queste tre settimane di luglio dunque andranno in onda dalle 14 le repliche di ben di tre puntate al giorno di Un passo dal cielo 4. Tutto ciò creando ovviamente dei problemi di traino (di cui sopra) ad Estate in diretta in onda dalle 17:05.